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01 ноября 2019, 11:34

Крупнейший белорусский застройщик заинтересовал инвесторов на выставке в Киеве

Два дня, 31 октября и 1 ноября, в Киеве, в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" работала 13-я Международная специализированная выставка украинской и зарубежной недвижимости "Ярмарка недвижимости". Нашу страну на авторитетном форуме инвесторов представлял крупнейший белорусский застройщик "Дана Холдингз".

На рынке южной соседки выставка уже много лет преподносит специалистам полную и актуальную информацию о рынке украинской и зарубежной недвижимости, ипотечном и других видах кредитования, страховых, консалтинговых и юридических услугах. Кроме того, ряд туристических фирм предлагают "Туры за недвижимостью" в различные страны Европы и Азии. Таким образом, выставочный форум позволяет участникам и гостям этого события в сфере недвижимости подыскать подходящий объект выгодного инвестирования – как в стране, так и за рубежом. Не удивительно, что в этом году в киевской "Ярмарке недвижимости" приняли участие компании из более 15 стран мира.

Примечательно, что гости и участники выставки с особым интересом отнеслись к стенду крупнейшего белорусского девелопера. Как известно, компания реализует в Минске современные и смелые проекты, которые привлекают не только белорусских покупателей, но и иностранных инвесторов. По оценке специалистов, и жилая, и коммерческая недвижимость в современных многофункциональных комплексах обладает рядом весомых преимуществ и является перспективным вложением на будущее.

Гости и участники выставки с особым интересом отнеслись к стенду крупнейшего белорусского девелопера
Гости и участники выставки с особым интересом отнеслись к стенду крупнейшего белорусского девелопера

Стоит отметить, что "Дана Холдингз" – одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году вошла в список World Finance TOP 100. В этот список по традиции попадают лишь компании, показавшие самые высокие результаты в своей сфере деятельности и способствующие активному развитию отрасли.

Компания принимает активное участие в выставочной деятельности по всему миру, привлекая инвесторов в белорусскую строительную отрасль. Только в этом году девелопер представил свои комплексы в Вильнюсе, Москве и Дубае. Во время выставки в ОАЭ компании была вручена награда EuropaProperty за проект "Минск Мир", который был признан крупнейшим мультифункциональным комплексом Европы.

Комплекс «Минск Мир» признан крупнейшим мультифункциональным комплексом Европы
Комплекс «Минск Мир» признан крупнейшим мультифункциональным комплексом Европы

На данный момент в столице Беларуси компания завершает строительство многофункционального комплекса "Маяк Минска", жилого комплекса "Парк Челюскинцев", комплекса "Минск Мир" и бизнес-центра "БК Капитал Палас".

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска»
Многофункциональный комплекс «Маяк Минска»

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев»
Жилой комплекс «Парк Челюскинцев»

Надежда Виноградова, ведущий специалист по продажам недвижимости компании "Дана Астра", рассказала, что особенно привлекает иностранных инвесторов в белорусских проектах.

Надежда Виноградова, ведущий специалист по продажам недвижимости компании «Дана Астра»
Надежда Виноградова, ведущий специалист по продажам недвижимости компании «Дана Астра»

– Наша компания является единственным представителем из Республики Беларусь на международной выставке в Украине. Сегодня мы представляем большие комплексы, которые развиваем в Минске. Один из них - многофункциональный комплекс "Минск Мир", который будет состоять из более 20 кварталов. Здесь будут созданы самые комфортные условия – как для проживания, так и ведения бизнеса. В Республике Беларусь наши покупатели хорошо защищены на законодательном уровне, и это безусловно является важных фактором привлекательности вложений в недвижимость для иностранных инвесторов, – подчеркнула Надежда Виноградова.

Отметим, что именно в дни работы киевской выставки в Минске стартовали продажи уже в седьмом квартале комплекса "Минск Мир" - "Евразия". Покупателям предложены квартиры в 21-этажном доме "Москва" - все свободной планировки и площадью от - от 27,9 до 74,9 кв. метров.

В дни работы киевской выставки в Минске стартовали продажи в доме «Москва»
В дни работы киевской выставки в Минске стартовали продажи в доме «Москва»

Партнер украинской IT-компании, интернет-агрегатора SpecGo Алексей Нестеренко с большим вниманием присматривается к предложениям белорусского застройщика в коммерческой недвижимости. И не скрывает, что у бизнеса, который он представляет, в Беларуси могут появиться собственные интересы.

Алексей Нестеренко, партнер украинской IT-компании, интернет-агрегатора SpecGo
Алексей Нестеренко, партнер украинской IT-компании, интернет-агрегатора SpecGo

– Коммерческая недвижимость, на мой взгляд, более востребована. В ней есть коммерческая составляющая, возможность рефинансирования, выгодного вложения, а также размещения офиса. Я слышал от вашего Президента о развитии IТ-индустрии в Беларуси, о снижении налоговой ставки для IТ-компаний. Так что приобретение коммерческой недвижимости в Минске для нас может стать способом выйти на рынок страны-соседки, – отметил бизнесмен.

Приятно удивлен белорусским стендом Богдан Городинский, киевский инженер, который специализируется на строительстве электросетей и подстанций. Представленные в Киеве проекты он оценивал с профессиональной точки зрения.

Богдан Городинский, киевский инженер
Богдан Городинский, киевский инженер

– Впечатляют масштабы строительства, которые ведет компания. Видно, что это лидер, который занимает ведущее место в Беларуси. Я оценил необычные проекты, архитектуру – видно, что пришло время уходить от привычных стандартных домов. Это уже как произведение искусства - больше на Дубай похоже. Хотелось бы приехать в Минск и посмотреть это все своим глазами, – отметил специалист.

Как к давним друзьям зашел на стенд компании эксперт строительной отрасли Дмитрий Кулибаба, у которого налажены давние связи с международным холдингом "Дана Холдингс".

Дмитрий Кулибаба, эксперт строительной отрасли
Дмитрий Кулибаба, эксперт строительной отрасли

– Наше сотрудничество с компанией "Дана Холдингс" основано на тесных личных контактах. Я неоднократно получал от наших партнеров консультации по вложениям в этот сектор экономики. Считаю также важным, что компания вносит определенный вклад в гуманитарную сферу страны, в которой она работает – большой бизнес без социальной составляющей невозможен. В Киеве, например, холдинг был одним из основных меценатов создания красивейшего памятника четырем святым, который был открыт около 15 лет назад, спонсировал и другие проекты, которые важны для культурной сферы нашего государства, – подчеркнул Дмитрий Кулибаба.

Сегодня выставка завершается. Говорить о конкретных результатах участия белорусского застройщика в этом инвестиционном форуме, по-видимому, еще рано, но то, что строительные проекты, осуществляемые в Минске, привлекли большой интерес украинских инвесторов и специалистов, а также зарубежных гостей "Ярмарки недвижимости" – несомненно.

Но главный вектор развития для девелопера из Беларуси - конечно же, внутри своей страны. В компании неоднократно подчеркивали, что считают своей главной задачей – предоставить возможность купить собственное жилье для большинства белорусов. Поэтому компания предлагает уникальные выгодные финансовые инструменты для приобретения недвижимости - это и беспрецедентная рассрочка до 10 лет от застройщика без справок и поручителей, и партнерские программы банковского кредитования с самыми низкими процентами. И пока зарубежные инвесторы приглядываются к новостройкам Минска, белорусские покупатели могут купить квартиру прямо сегодня – по лучшим ценам и с лучшими условиями.

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