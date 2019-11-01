Крупнейший белорусский застройщик заинтересовал инвесторов на выставке в Киеве

Два дня, 31 октября и 1 ноября, в Киеве, в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" работала 13-я Международная специализированная выставка украинской и зарубежной недвижимости "Ярмарка недвижимости". Нашу страну на авторитетном форуме инвесторов представлял крупнейший белорусский застройщик "Дана Холдингз".

На рынке южной соседки выставка уже много лет преподносит специалистам полную и актуальную информацию о рынке украинской и зарубежной недвижимости, ипотечном и других видах кредитования, страховых, консалтинговых и юридических услугах. Кроме того, ряд туристических фирм предлагают "Туры за недвижимостью" в различные страны Европы и Азии. Таким образом, выставочный форум позволяет участникам и гостям этого события в сфере недвижимости подыскать подходящий объект выгодного инвестирования – как в стране, так и за рубежом. Не удивительно, что в этом году в киевской "Ярмарке недвижимости" приняли участие компании из более 15 стран мира.

Примечательно, что гости и участники выставки с особым интересом отнеслись к стенду крупнейшего белорусского девелопера. Как известно, компания реализует в Минске современные и смелые проекты, которые привлекают не только белорусских покупателей, но и иностранных инвесторов. По оценке специалистов, и жилая, и коммерческая недвижимость в современных многофункциональных комплексах обладает рядом весомых преимуществ и является перспективным вложением на будущее.

Гости и участники выставки с особым интересом отнеслись к стенду крупнейшего белорусского девелопера

Стоит отметить, что "Дана Холдингз" – одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году вошла в список World Finance TOP 100. В этот список по традиции попадают лишь компании, показавшие самые высокие результаты в своей сфере деятельности и способствующие активному развитию отрасли.

Компания принимает активное участие в выставочной деятельности по всему миру, привлекая инвесторов в белорусскую строительную отрасль. Только в этом году девелопер представил свои комплексы в Вильнюсе, Москве и Дубае. Во время выставки в ОАЭ компании была вручена награда EuropaProperty за проект "Минск Мир" , который был признан крупнейшим мультифункциональным комплексом Европы.

Комплекс «Минск Мир» признан крупнейшим мультифункциональным комплексом Европы

На данный момент в столице Беларуси компания завершает строительство многофункционального комплекса "Маяк Минска", жилого комплекса "Парк Челюскинцев", комплекса "Минск Мир" и бизнес-центра "БК Капитал Палас".

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска»

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев»

Надежда Виноградова, ведущий специалист по продажам недвижимости компании "Дана Астра", рассказала, что особенно привлекает иностранных инвесторов в белорусских проектах.

Надежда Виноградова, ведущий специалист по продажам недвижимости компании «Дана Астра»

– Наша компания является единственным представителем из Республики Беларусь на международной выставке в Украине. Сегодня мы представляем большие комплексы, которые развиваем в Минске. Один из них - многофункциональный комплекс "Минск Мир", который будет состоять из более 20 кварталов. Здесь будут созданы самые комфортные условия – как для проживания, так и ведения бизнеса. В Республике Беларусь наши покупатели хорошо защищены на законодательном уровне, и это безусловно является важных фактором привлекательности вложений в недвижимость для иностранных инвесторов, – подчеркнула Надежда Виноградова.

Отметим, что именно в дни работы киевской выставки в Минске стартовали продажи уже в седьмом квартале комплекса "Минск Мир" - "Евразия". Покупателям предложены квартиры в 21-этажном доме "Москва" - все свободной планировки и площадью от - от 27,9 до 74,9 кв. метров.

В дни работы киевской выставки в Минске стартовали продажи в доме «Москва»

Партнер украинской IT-компании, интернет-агрегатора SpecGo Алексей Нестеренко с большим вниманием присматривается к предложениям белорусского застройщика в коммерческой недвижимости. И не скрывает, что у бизнеса, который он представляет, в Беларуси могут появиться собственные интересы.

Алексей Нестеренко, партнер украинской IT-компании, интернет-агрегатора SpecGo

– Коммерческая недвижимость, на мой взгляд, более востребована. В ней есть коммерческая составляющая, возможность рефинансирования, выгодного вложения, а также размещения офиса. Я слышал от вашего Президента о развитии IТ-индустрии в Беларуси, о снижении налоговой ставки для IТ-компаний. Так что приобретение коммерческой недвижимости в Минске для нас может стать способом выйти на рынок страны-соседки, – отметил бизнесмен.

Приятно удивлен белорусским стендом Богдан Городинский, киевский инженер, который специализируется на строительстве электросетей и подстанций. Представленные в Киеве проекты он оценивал с профессиональной точки зрения.

Богдан Городинский, киевский инженер

– Впечатляют масштабы строительства, которые ведет компания. Видно, что это лидер, который занимает ведущее место в Беларуси. Я оценил необычные проекты, архитектуру – видно, что пришло время уходить от привычных стандартных домов. Это уже как произведение искусства - больше на Дубай похоже. Хотелось бы приехать в Минск и посмотреть это все своим глазами, – отметил специалист.

Как к давним друзьям зашел на стенд компании эксперт строительной отрасли Дмитрий Кулибаба, у которого налажены давние связи с международным холдингом "Дана Холдингс".

Дмитрий Кулибаба, эксперт строительной отрасли

– Наше сотрудничество с компанией "Дана Холдингс" основано на тесных личных контактах. Я неоднократно получал от наших партнеров консультации по вложениям в этот сектор экономики. Считаю также важным, что компания вносит определенный вклад в гуманитарную сферу страны, в которой она работает – большой бизнес без социальной составляющей невозможен. В Киеве, например, холдинг был одним из основных меценатов создания красивейшего памятника четырем святым, который был открыт около 15 лет назад, спонсировал и другие проекты, которые важны для культурной сферы нашего государства, – подчеркнул Дмитрий Кулибаба.

Сегодня выставка завершается. Говорить о конкретных результатах участия белорусского застройщика в этом инвестиционном форуме, по-видимому, еще рано, но то, что строительные проекты, осуществляемые в Минске, привлекли большой интерес украинских инвесторов и специалистов, а также зарубежных гостей "Ярмарки недвижимости" – несомненно.

Но главный вектор развития для девелопера из Беларуси - конечно же, внутри своей страны. В компании неоднократно подчеркивали, что считают своей главной задачей – предоставить возможность купить собственное жилье для большинства белорусов. Поэтому компания предлагает уникальные выгодные финансовые инструменты для приобретения недвижимости - это и беспрецедентная рассрочка до 10 лет от застройщика без справок и поручителей, и партнерские программы банковского кредитования с самыми низкими процентами. И пока зарубежные инвесторы приглядываются к новостройкам Минска, белорусские покупатели могут купить квартиру прямо сегодня – по лучшим ценам и с лучшими условиями.

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