Крупнейший мотофестиваль Европы "H.O.G. Rally Minsk 2019" снова пройдет в Минске

Как сообщили БЕЛТА организаторы фестиваля, закрытие мотосезона Harley-Davidson® в СНГ в этом году – самое крупное мероприятие знаменитого бренда. Оно состоится в сентябре в Минске и соберет тысячи мотолюбителей со всего мира. В этом году фестиваль набирает обороты и продлится два дня - 13 и 14 сентября.

Для многих мотоциклистов несколько лет назад Минск был не более чем столицей Республики Беларусь, городом, который они часто просто проезжали транзитом по дороге в Европу или обратно. Однако с появлением фестиваля H.O.G. Rally Minsk белорусская столица стала не просто культовым местом, а фактически обязательным к посещению. Четыре года подряд десятки тысяч мотоциклистов со всего мира открывали и закрывали сезон в Минске, для них он стал по-настоящему родным.

В этом году участников фестиваля ждут традиционный мотопарад от Кургана Славы до Дворца спорта, состязания по умению выполнять трюки на мотоцикле, выступления известных музыкальных групп, фуд-корты и целый детский городок с аниматорами и огромным количеством развлечений. Финалом H.O.G. Rally Minsk станет красочное выступление флайбордистов, которые удивят зрителй различными невероятными трюками.

Информационный партнер H.O.G. Rally Minsk – Белорусское телеграфное агентство