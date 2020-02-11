В "Дана Молл" открылся офис по продаже недвижимости в Минске. Что там предлагают?

Расположение в живописном центре Минска, продуманная инфраструктура и выгодные финансовые условия. Благодаря такому сочетанию качеств современные уютные квартиры и привлекательные бизнес-помещения в жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" пользуются большим интересом у покупателей. Чтобы сохранить максимально удобные условия для всех клиентов в условиях растущего спроса, застройщик открыл второй офис продаж — прямо в центральном атриуме на первом этаже торгово-развлекательного центра "Дана Молл".

Приходите с 9.00 до 22.00 в любой удобный вам день, включая выходные, чтобы выгодно решить жилищный вопрос и приобрести помещение для успешного бизнеса! Также узнать интересующую вас информацию можно по короткому номеру мобильной связи 7675.

Новый офис по продаже недвижимости открылся на первом этаже "Дана Молл" у станции метро "Восток"

Чем интересен новый офис? Во-первых, своим расположением. Достаточно войти в ТРЦ "Дана Молл", который находится прямо у станции метро "Восток", и вы уже на месте. Так что теперь, совершая покупки в многочисленных магазинчиках торгово-развлекательного центра, можно заодно присмотреть себе и недвижимость!

По доброй традиции "Дана Холдингз", в новом офисе по-домашнему уютно! Здесь комфортные диваны и кресла, на которых так удобно выбирать подходящий вариант планировки, и большие мониторы, чтобы рассмотреть все в деталях и мелочах. Вы точно найдете подходящий вариант!

И, конечно, здесь работают приветливые и грамотные специалисты, которые с радостью помогут вам определиться с выбором: от дома, этажа и вида из окон — до финансовых условий совершения покупки.

Специалисты с радостью помогут вам подобрать квартиру и офис в престижных столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"

А варианты финансирования покупки застройщик "Дана Холдингз" предлагает самые разные. Например, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на любую квартиру на срок до 4 лет в жилом комплексе "Парк Челюскинцев" и на срок до 5 лет в жилом комплексе "Маяк Минска".

К услугам покупателей также партнерские кредиты и лизинг с низкими ставками на срок до 20 лет. Кстати, если вы готовы оплатить квартиру сразу, используя собственные средства или партнерские кредиты, то получите существенную скидку от цены квадратного метра при рассрочке платежа!

Комплекс "Маяк Минска" расположен прямо напротив Национальной библиотеки, у станции метро "Восток" и проспекта Независимости

Что выбрать: "Маяк Минска" или "Парк Челюскинцев"? Каждый из этих комплексов — отличное место для жизни и бизнеса!

"Маяк Минска" прекрасно подойдет тем, кто стремится быть в центре событий и выбирает активный стиль жизни. Жилой комплекс расположен у станции метро "Восток" и проспекта Независимости. Добраться в любую точку города легко как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Припарковать машину можно на открытых парковочных местах прямо у дома и у Национальной библиотеки, а также в теплом подземном или наземном паркинге в торгово-развлекательном центре "Дана Молл", который находится на территории комплекса. Здесь же расположен современный бизнес-центр "Дана Центр".

Бизнес-центр "Дана Центр" уже выбрали многие успешные компании

Принцип "город в городе", по которому строится "Маяк Минска", означает, что все необходимое для комфортной жизни здесь находится рядом: школа с бассейном и теннисными кортами, детские сады, магазины, кафе, фитнес-центры, больницы, медицинские центры.

Буквально в нескольких шагах расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы. Прогулки в лесу и у реки станут вашей любимой привычкой!

Рядом лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы — прекрасное место для прогулок

И, конечно, особого внимания достойна центральная улица комплекса — просторный пешеходный бульвар Пикассо, где летом регулярно проходят праздники для всей семьи "Лето на Маяке". А также мультимедийный фонтан "Дана Танец", который уже стал настоящей достопримечательностью столицы.

Центральная улица комплекса — просторный пешеходный бульвар Пикассо

Фонтан "Дана Танец" стал настоящей достопримечательностью столицы

Важный момент! Строительство жилого комплекса "Маяк Минска" завершается в этом году, так что всем желающим купить здесь недвижимость лучше поторопиться — количество свободных вариантов уменьшается с каждым днем. На сегодня еще можно приобрести квартиры в домах "Гоген", "Рафаэль" и "Микеланджело".

Дома "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей, объединенные стилобатом, составляют единый ансамбль. Если смотреть со стороны Национальной библиотеки, "Рафаэль" оказывается слева, а "Гоген" — справа. Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов строится детский сад.

Дома "Гоген" и "Рафаэль", объединенные стилобатом, составляют единый ансамбль. Здесь можно приобрести квартиры и коммерческую недвижимость

Дома объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь можно будет приобрести квартиры.

Лобби домов "Рафаэль" и "Гоген"

У "Микеланджело" переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Это первый слева дом, если смотреть со стороны Национальной библиотеки, в ансамбле зданий с огромной аркой. Особенность дома — открытые террасы с изумительными видами!

Особенность дома "Микеланджело" — переменная этажность и открытые террасы с изумительными видами!

В стилобате под домом будет размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно будет спуститься прямо на лифте.

В стилобате под домом "Микеланджело" будет размещен двухэтажный торговый комплекс. Вы можете реализовать здесь свою бизнес-идею!

И, конечно, "Маяк Минска" прекрасно подойдет для реализации ваших бизнес-идей! Многие уже приобрели коммерческие помещения, открыв в этом оживленном месте магазины, кафе, салоны красоты, объекты сферы услуг. Выбирайте помещение на первых этажах домов напротив Национальной библиотеки и с выходом на бульвар Пикассо, а также в стилобатах между домами "Гоген" и "Рафаэль" и под домом "Микеланджело". Это отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!

Оценить, как продвигается строительство комплекса "Маяк Минска", можно благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика:

https://bir.by/assets/pano/mm360/

Вы всегда мечтали о квартире в центре Минска с огромным парком прямо у дома? Тогда ваш вариант — "Парк Челюскинцев"! Жилой комплекс расположен прямо у парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. Не случайно во всем мире недвижимость, расположенная у парковых зон, считается элитной и ценится особенно высоко.

Прямо у комплекса "Парк Челюскинцев" расположены более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом

И при этом вы в центре города — рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В шаговой доступности — гимназии, школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк. В общем, для активного и здорового образа жизни будут все возможности!

Рядом проспект Независимости и сразу две станции метро

Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев" подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория с современной системой видеонаблюдения, а также удобные парковочные места.

Закрытая территория и современная система видеонаблюдения обеспечат безопасность жителей

Уникальное решение — в одно из жилых зданий будет встроен детский сад с собственной территорией, проект и концепция которого разрабатываются известным японским архитектором с мировым именем Такахару Тезука. Во дворе домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Проект и концепция детского сада в "Парке Челюскинцев" разрабатываются известным японским архитектором Такахару Тезука

Сегодня приобрести квартиры можно в двух строящихся домах жилого комплекса — дом №1 и дом №2. В том числе есть варианты с открытыми террасами! В доме №1 предусмотрен теплый подземный паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте. В доме №2 паркинг будет на первом этаже, а на его экплуатируемой крыше в окружении зелени разместятся площадки для отдыха и детских игр.

В доме №2 на эксплуатируемой кровле над паркингом предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Также "Парк Челюскинцев" прекрасно подойдет для вашего успешного бизнеса! На первых двух этажах дома №1 вы можете приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости. Все — с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Кафе, салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма. Вы сможете реализовать практически любую свою бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

На первых двух этажах дома №1 можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

Выбирайте квартиру или коммерческое помещение — и наблюдайте за тем, как продвигается строительство жилого комплекса "Парк Челюскинцев", с помощью видеотура на сайте застройщика:

https://bir.by/assets/pano/park360/

Осталось определиться, что вам больше по душе! Энергичный "Маяк Минска" у Национальной библиотеки с видом на набережную или экологичный "Парк Челюскинцев" прямо у Ботанического сада?

Каждый из этих жилых комплексов уникален по-своему, а объединяют их преимущества недвижимости высокого уровня комфорта.

Во-первых, это удобное расположение практически в центре Минска. Рядом метро и остановки общественного транспорта, а также все необходимое для удобной и активной жизни, включая поликлиники, школы, детские сады, магазины и многое другое.

Все квартиры свободной планировки. Вы сами сможете решить, где и какого размера у вас будут комнаты, нужны ли вам двери или предпочитаете арку. Меньше стен — меньше ограничений!

Во всех домах комплексов использовано панорамное остекление — большие французские окна и застекленные лоджии. В вашей квартире будет много солнца и воздуха!

Панорамное остекление позволит наслаждаться солнечным светом и прекрасными видами!

Скоростные бесшумные лифты OTIS в считанные секунды доставят на любой этаж.

Вместо тесных подъездов предусмотрены просторные дизайнерские лобби с высотой потолков более 3 метров, где будут расположены: стойка для консьержа и зона встречи гостей, санитарная комната с пеленальным столиком, а также место для мытья лап домашних животных.

Лобби в домах жилого комплекса "Парк Челюскинцев" выполнены в эко-стиле

С точки зрения бизнеса, важная особенность комплексов "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" — высокая престижность локаций. Это определяет и инвестиционную привлекательность проектов. По оценкам экспертов, после завершения строительства стоимость квадратного метра в комплексах может вырасти в 1,5 – 2 раза!

Например, в жилом комплексе "Маяк Минска", строительство которого находится на финальной стадии, стоимость каждого "квадрата" уже увеличилась в два раза — как по коммерческой недвижимости, так и по квартирам. Впечатляет и стоимость аренды жилья — цена однокомнатной квартиры здесь достигает 1 180 рублей ежемесячно, а двухкомнатной — 1 600 рублей в месяц.

Так что приобретение недвижимости в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" — это очень выгодная инвестиция!

Недвижимость в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" — это выгодная инвестиция!

Выбирайте свой вариант — "Маяк Минска" или "Парк Челюскинцев"? И решайтесь! С 1 февраля финансовые инструменты от застройщика для покупки недвижимости в жилых комплексах стали еще выгоднее.

Одно из самых привлекательных предложений — беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 4 лет в комплексе "Парк Челюскинцев" и до 5 лет в комплексе "Маяк Минска".

Вы делаете первый взнос, а остальную сумму выплачиваете ежемесячно на протяжении выбранного вами срока. При этом первый взнос при недостатке собственных средств можно оплатить и с помощью специального кредита от банка-партнера. Как и рассрочка, этот кредит оформляется прямо в отделе продаж застройщика. Кстати, справка о доходах и поручители для оформления рассрочки и кредита на первый взнос вам не понадобятся. Нужен только паспорт!

Готовы сразу оплатить всю стоимость квартиры с помощью собственных денег или партнерских кредитов? В таком случае вы получите существенную скидку от цены квадратного метра при рассрочке платежа.

Выгоднее стали и кредиты от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. С 1 февраля стартовала новая партнерская программа с Беларусбанком — процентная ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% — на второй и третий год. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года процентная ставка составит 6,99%.

Приходите за недвижимостью в жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" в наш новый офис продаж на 1-м этаже ТРЦ "Дана Молл" у станции метро "Восток", ул. Мстиславца, 11.

Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Загляните в "Дана Молл"… за своей новой квартирой или офисом для успешного бизнеса! Мы работаем для вас ежедневно с 9.00 до 22.00!

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