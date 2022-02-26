Крутой о референдуме по Конституции: все проходит даже более позитивно, чем ожидалось

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой отмечает позитивный ход референдума по обновленному варианту Конституции. Об этом заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Безусловно, этот референдум вызвал серьезный ажиотаж в обществе. И в дни предварительного голосования широкое освещение в прессе подогрело интерес граждан к этому события. Все проходит даже более позитивно, чем ожидалось. Люди очень активно обсуждают изменения, которые предстоят", - сказал замглавы Администрации Президента.

В свою очередь, органы власти, включая Администрацию Президента, готовится к предстоящей работе по обновлению законодательства и нормативной базы в случае одобрения на референдуме обновленного варианта Конституции: "Очень большой кусок работы Администрации Президента связан с подготовкой нормативной базы, согласованием документов. Изменения, которые предстоят, в течение года-двух потребуют очень напряженной работы по переформатированию всего процесса".-0-