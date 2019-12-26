Крутой: общение с детьми всегда приносит положительные эмоции

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" поздравил пациентов отделения кардиохирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в отделении находятся 20 пациентов из разных регионов страны, которым сделана или предстоит операция на сердце. Многим из них уже оказали помощь, они готовятся к выписке и Новый год встретят дома. В отделении кардиохирургии выполняются сложнейшие операции у больных с врожденным пороком сердца - от новорожденных до 18 лет. Сегодня в каждую палату с поздравлениями и подарками от правительства заглянул Дмитрий Крутой вместе с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами. Каждому пациенту достались игрушки и сладости, медучреждению передали телевизоры.

Для Дмитрия Крутого участие в акции "Наши дети" уже стало традицией. Работая в Минэкономики, он перед Новым годом поздравлял воспитанников подшефного детского дома.

"Общение с детьми всегда дает положительный заряд. Дети, которых мы сегодня поздравили, несмотря на то, что многие из них с очень сложными диагнозами и перенесли или еще перенесут сложную операцию, не унывают. Потому что они дети и ждут чуда, Нового года. Конечно, они рады Деду Морозу, Снегурочке, и этот маленький кусочек счастья, который во время акции "Наши дети" можно принести, думаю, их очень радует", - отметил он.

Первый вице-премьер поблагодарил сотрудников отделения кардиохирургии, отметив, что у них одна из самых тяжелых, но очень важная и нужная работа. "Правительство уже сделало определенные шаги, чтобы поддержать работников сферы здравоохранения. Будет продолжать и в следующем году эту работу, чтобы вы чувствовали отдачу от того тяжелого труда, которым занимаетесь", - сказал Дмитрий Крутой.

Республиканский научно-практический центр детской хирургии - относительно молодая структура, ей исполнилось 5 лет. "Желаю, чтобы укреплялась материально-техническая база, рос уровень врачей. Конечно, хотелось бы сказать, чтобы было меньше пациентов, но это, наверное, невозможно. Поэтому пожелаю, чтобы вы со всеми задачами справлялись", - добавил первый вице-премьер.

Акция "Наши дети" в этом году началась в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Во время акции руководители органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские учреждения и больницы, опекунские и приемные семьи, чтобы вручить детям подарки и поздравить их с новогодними праздниками. Благотворительный марафон проводится по инициативе главы государства.-0-

Фото Оксаны Манчук