Крутой обсудил с бизнес-союзами предложения по налогам для ИП

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой провел встречу с руководителями ведущих деловых ассоциаций, сообщили БЕЛТА в Совете по развитию предпринимательства.

На встрече обсуждались предложения Комитета государственного контроля по изменению системы и порядка налогообложения индивидуальных предпринимателей (ИП) и сокращению наличного денежного оборота, а также вопросы формирования конкурентной среды и обеспечения равных условий деятельности для субъектов хозяйствования сферы ЖКХ. Были также подняты вопросы реализации положений Директивы №4.

"Письмо КГК с предложениями по изменению системы налогообложения ИП получило большой резонанс в прессе. Полагаю, что все эти схемы ухода от налогов - точечные случаи несистемного характера. Тем не менее, в ходе контрольно-проверочной деятельности в течение длительного периода сформирована база минусов функционирования института ИП. Да, можно просто подправить законодательство, чтобы такие схемы ухода от налогов через ИП стали невозможны. Но, с другой стороны, возможно, пришло время для системных эволюционных изменений, - отметил Дмитрий Крутой. - Сейчас идет большая консультационная работа, и моя задача - глубже понять сложившиеся здесь проблемы и обсудить конструктивные подходы по их решению. Наша цель - сформировать условия налогообложения, которые обеспечивали бы справедливую конкуренцию и стимулировали эволюцию бизнеса, переход от ИП к более сложным формам его организации и функционирования".-0-