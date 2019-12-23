Крутой пошутил о прообразе московской пробки в Минске перед посольством России

23 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сегодня на приеме в российском посольстве в Минске пошутил насчет трудностей с проездом на это мероприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием в посольство России было приглашено много гостей - политические и общественные деятели, дипломаты, священнослужители, представители СМИ и многие другие. "Дмитрий Федорович (посол России Дмитрий Мезенцев. - Прим. БЕЛТА) - мы сегодня прибывали на этот праздник - умудрился вокруг посольства создать прообраз московской пробки. Поэтому многие из вас, возможно, даже опоздали. Но тут он просто не удержался", - сказал Дмитрий Крутой.

Он отметил, что, учитывая численность гостей, это один из самых масштабных праздников, на которых ему приходилось бывать. "Если это все сторонники интеграции, готовые и дальше развивать положения нашего Договора о Союзном государстве, новой программы, то это супер", - заметил первый вице-премьер.

Впрочем, доля юмора прозвучала и в адрес Дмитрия Крутого из уст посла Дмитрия Мезенцева. Говоря о работе белорусско-российской рабочей группы по развитию интеграции, которую возглавляют первый вице-премьер Беларуси и министр экономического развития России Максим Орешкин, дипломат обратил внимание на вошедшее в обиход сокращенное название переговорного формата - "группа Крутой-Орешкин". "Мы немножко улыбаемся, зная русский язык: Крутой-Орешкин или Орешкин-Крутой", - заметил посол.

Он подчеркнул, что ни на одном заседании группы никогда не было отступления от атмосферы товарищества и взаимопонимания. "Ни на одном самом остром заседании. Такой фундамент не только в работе комиссии", - заверил Дмитрий Мезенцев.-0-