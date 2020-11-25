Крутой проведет 26 ноября личный прием граждан и представителей юрлиц

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой 26 ноября проведет стационарный личный прием граждан и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА.

Он начнется в 10.00 в приемной граждан по адресу г.Минск, ул.Кирова, 43 на основании предварительной записи.

Для выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения, вызывающих обеспокоенность людей и требующих оперативного решения, Администрация Президента продолжает работать с обращениями граждан и юридических лиц. При этом используются различные формы подобного взаимодействия, включающие стационарные и выездные приемы граждан и представителей юрлиц в регионах, а также проведение прямых телефонных линий. -0-