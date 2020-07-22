КС: конституционная законность - необходимое условие для всех общественно-политических сил на выборах

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соблюдение конституционной законности - необходимое условие действий всех общественно-политических сил на выборах. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В демократическом государстве в основе баланса конституционных ценностей, частных и публичных интересов находится принцип взаимной ответственности граждан, государства и других субъектов общественных отношений. "В настоящее время в период выборов Президента соблюдение режима конституционной законности является необходимым условием действий всех общественно-политических сил и граждан для обеспечения консолидации общества и его безопасного, устойчивого развития", - подчеркнул Петр Миклашевич.

Справедливый баланс интересов, достижение целей избирательного процесса обеспечивается государственными органами, должностными лицами, которые надлежащим образом принимают меры для реализации и защиты прав и свобод личности. Еще одним необходимым условием Петр Миклашевич назвал неукоснительное выполнение гражданами конституционно-правовых обязанностей, проявление конструктивной гражданской активности на благо общества. Он подчеркнул, что "доверие граждан к власти, высокий уровень правовой культуры и конституционного патриотизма превращает конституционные законодательные нормы в реально действующий инструмент демократии".

Основные принципы демократического государства закреплены на конституционном уровне. Это признание народа источником власти и суверенитета, существование правового государства, разделение властей, выборность основных органов, политический плюрализм. Петр Миклашевич не исключил развития отдельных положений Конституции в этой части. "Через некоторое время будет проводиться более активная работа по изменению Конституции, тогда, возможно, некоторые положения, связанные с избирательной системой, с перераспределением полномочий между государственными органами, и другие моменты будут уточнены", - сказал он.-0-

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