КС признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции. Решение № Р-1296/2021 от 29 декабря 2021 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА

"Конституционный суд считает, что закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует Конституции", - говорится в решении суда.

Конституционность закона рассмотрена в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля.

Конституционный суд, в частности, отмечает, что принятие закона обусловлено необходимостью сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, укрепления национальной безопасности.

Суд также считает, что законодательное признание и осуждение факта геноцида белорусского народа закрепит в исторической памяти народа справедливую оценку злодеяний фашистов и их пособников на белорусской земле, станет данью памяти потомков миллионам жертв фашизма, а также будет иметь важное конституционно-правовое и политическое значение, поскольку послужит основой для постановки вопроса о признании геноцида белорусского народа на международном уровне.

Как сообщалось, законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период.

Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете.-0-