Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 7 января 2022
Минск Малооблачно -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:02 ФОТОФАКТ: Фестиваль зимнего плавания в Бресте Регионы
17:00 В Березовском районе в затопленном подвале утонула женщина Происшествия
16:56 КС признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции Общество
16:46 Театр эстрады приглашает посетить в январе самые яркие зимние премьеры Культура
16:23 РЕПОРТАЖ о том, как в Могилевском районе по домам Коляду водили и Козу досыта кормили Регионы
16:19 "И дом сохранят, и на благополучие зарядят": "Музей беларускай лялькі" открылся в Чечерске Культура
16:00 Почти Br35 тыс. матпомощи выделил медучреждениям Гомельской области отраслевой профсоюз в декабре Регионы
15:51 Народные дружины формируются в столице Казахстана В мире
15:51 ФОТОФАКТ: Праздник "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні" прошли в областном центре Регионы
15:47 Сенатор: за событиями в Казахстане торчат уши зарубежных шпионско-диверсионных служб Общество
15:32 Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе Спорт
15:24 Традиции Ренессанса в современной живописи обсудят в НЦСИ 14 января Афиша
15:14 Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным Президент
15:08 ОДКБ продолжает переброску миротворческого контингента в Казахстан Политика
15:03 Все здания администраций в Казахстане освободили от участников беспорядков В мире
15:02 Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси Общество
14:57 Эксперт: беспорядки в Казахстане явно срежиссированы зарубежными авторами Общество
14:47 Минобороны: белорусские миротворцы в Казахстане приступили к выполнению поставленных задач Общество
14:36 "Зима прекрасна - когда безопасна": МВД предлагает поучаствовать в конкурсе Общество
14:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1623 пациента с COVID-19, выписаны 1675 Общество
14:15 Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский Культура
14:03 Виктория Азаренко не вышла в полуфинал турнира в Аделаиде Спорт
13:58 Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 94,7% работников здравоохранения Общество
13:51 Щекин: в Год исторической памяти белорусскому обществу необходимо многое переосмыслить и понять Общество
13:48 "В каждый звук я вкладываю свою душу". Знаменитый хореограф ушел в звонари при деревенском храме Регионы
13:42 В китайском Чунцине в здании столовой произошел взрыв В мире
13:25 Миротворцы ОДКБ помогли вернуть контроль над аэропортом Алматы В мире
13:17 С операциями прошлого, типа Афганистана, это не имеет ничего общего: Дзермант о миссии ОДКБ в Казахстане Общество
13:02 Хоккеисты "Адмирала" и "Амура" победили в матчах КХЛ Спорт
12:53 Токаев: в Нур-Султане благодарны главам стран ОДКБ за поддержку В мире
Все новости
Все новости
Общество
07 января 2022, 16:56

КС признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
Депутат: обновленная Конституция будет работать на будущее страны и новых поколений
Сенатор: обновленная Конституция и референдум демонстрируют зрелость белорусского общества

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции. Решение № Р-1296/2021 от 29 декабря 2021 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА

"Конституционный суд считает, что закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует Конституции", - говорится в решении суда.

Конституционность закона рассмотрена в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля.

Конституционный суд, в частности, отмечает, что принятие закона обусловлено необходимостью сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, укрепления национальной безопасности.

Суд также считает, что законодательное признание и осуждение факта геноцида белорусского народа закрепит в исторической памяти народа справедливую оценку злодеяний фашистов и их пособников на белорусской земле, станет данью памяти потомков миллионам жертв фашизма, а также будет иметь важное конституционно-правовое и политическое значение, поскольку послужит основой для постановки вопроса о признании геноцида белорусского народа на международном уровне.

Как сообщалось, законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период.

Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь геноцид Конституция
Новости рубрики Общество
Фото Reuters Сенатор: за событиями в Казахстане торчат уши зарубежных шпионско-диверсионных служб
Фото из архива Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси
Фото Reuters Эксперт: беспорядки в Казахстане явно срежиссированы зарубежными авторами
Минобороны: белорусские миротворцы в Казахстане приступили к выполнению поставленных задач
Фото из архива "Зима прекрасна - когда безопасна": МВД предлагает поучаствовать в конкурсе
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1623 пациента с COVID-19, выписаны 1675
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко взял более жесткий курс на суверенитет и одновременно на укрепление связей с братскими государствами
Лукашенко о направлении миротворцев в Казахстан: мы пришли не убивать и даже не воевать
Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным
Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Топ-новости
Лукашенко зажег рождественскую свечу в минском храме Преподобных Оптинских старцев
Лукашенко о событиях в Казахстане: это была попытка иностранного вмешательства
Сенатор: обновленная Конституция и референдум демонстрируют зрелость белорусского общества
Минобороны: белорусские миротворцы в Казахстане приступили к выполнению поставленных задач
С операциями прошлого, типа Афганистана, это не имеет ничего общего: Дзермант о миссии ОДКБ в Казахстане
КС признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции
Православные верующие празднуют Рождество Христово
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 8 января
МИД: белорусским гражданам в Казахстане оказывается всестороннее содействие
Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 94,7% работников здравоохранения
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1623 пациента с COVID-19, выписаны 1675
Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси
"Зима прекрасна - когда безопасна": МВД предлагает поучаствовать в конкурсе
Щекин: в Год исторической памяти белорусскому обществу необходимо многое переосмыслить и понять
Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.