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01 сентября 2021, 09:44

Кто чаще всего становится жертвой кибермошенников - рассказали в Следственном комитете

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами кибермошенников чаще всего становятся женщины в возрасте старше 55 лет, сообщил следователь по особо важным делам Следственного комитета Дмитрий Бродко во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Борьба с кибепреступностью".

"В Следственном комитете провели анализ совершения преступлений по различным направлениям, анализ социально-демографических характеристик потерпевших: это женщина в возрасте старше 55 лет, как правило, пенсионерка. Соответственно, это наши мамы и бабушки, которым мы дарим телефоны, подключаем социальные сети, но не объясняем, как правильно ими пользоваться. Элементарная цифровая грамотность, цифровая безопасность пенсионерам не разъясняется. Профилактика - это основное, - сказал Дмитрий Бродко. - Постоянно повторяется "не передавайте реквизиты банковских карт, бросайте трубку, если это подозрительный звонок". Но, к сожалению, люди продолжают поддаваться на уловки преступников".

В этом году Следственный комитет подготовил методические рекомендации, проанализировав факты хищения денежных средств у организаций, которые осуществляются посредством подмены банковских реквизитов. "Есть такая тема, когда ложное письмо приходит на корпоративную почту от якобы контрагента, который находится за рубежом, что у них изменились реквизиты счетов. На основании этого Следственным комитетом подготовлены конкретные указания, что делать в таких случаях, какие степени защиты должны быть установлены, какие антивирусники, - отметил следователь по особо важным делам. - Буквально в июле минское предприятие рассталось с 200 тыс. евро. При проверке оказалось антивируса на компьютере нет, систем безопасности никаких нет, пароль на компьютер не установлен. Более того, логин и пароль от электронной почты главного бухгалтера записан на листке, который приклеен к монитору. Зачастую предприятия просто относятся безразлично к внедрению инструментов по защите. Не ставится даже антивирус, меры безопасности не разъясняются. Сегодня очень актуальна именно защита информации, защита коммерческой тайны, финансов".

Как добавил старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Александр Ластовский, в народе такая преступная схема получила название "человек посередине". "Есть два свежих примера этого года, когда предприятия, осуществляя пересылку документов с реквизитами, платежных поручений, стали жертвами такого преступления. Третье лицо, которое внедрилось в переписку и которое отслеживало пересылку реквизитов, в последний момент изменило реквизиты оплаты. Вследствие чего огромная сумма денег была отправлена мошеннику. Наше предприятие ждет подтверждения произведенной оплаты, а оно не приходит. Поскольку в обоих случаях речь идет о зарубежных партнерах, отдаленных от нас (Китай, Вьетнам), то из-за разницы часовых поясов иногда невозможно подтвердиться звонком. В таких случаях необходимо шифровать почту, которую вы пересылаете, архивировать. Пароль от архива желательно каким-то образом направлять тому предприятию, с которым ведется переписка", - уточнил он.

Также необходимо всегда сверять реквизиты того, что и куда вы переводите. Эти два простых правила практически на 100% могут уберечь от подобных неприятностей, - уверен Александр Ластовский. - Если мы говорим о предприятиях, нельзя не вспомнить не теряющей актуальности схемы преступлений, когда должностные лица оставляют в компьютере на постоянном хранении ключ электронной цифровой подписи, когда посредством завирусованного компьютера неизвестные лица получают доступ к платежным реквизитам, формируется платежное поручение и с компьютера, если там оставлена флешка с цифровой подписью, похищаются деньги. Это схема классическая и до сих пор хорошо срабатывает".-0-

Новый выпуск проекта БЕЛТА "Экспертная среда" - "Борьба с кибепреступностью" смотрите здесь.

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киберпреступность Следственный комитет
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