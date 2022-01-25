Кто из иностранцев предпочитает изучать русский в белорусской языковой школе

Русский язык обладает статусом государственного на территории нашей страны. Значительная часть граждан выбирает именно русский как главный язык и для обычных разговоров, и для заполнения документации. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в Беларуси так много опытных, профессиональных преподавателей русского языка. Полностью освоить его, несмотря на сложность, овладеть его красотой и многогранностью многие жители зарубежных стран решают в Беларуси.

Об этом не понаслышке знает Сергей Сулимов, основавший школу русского языка для иностранцев "Leader", которая входит в состав образовательного центра "Лидер", крупнейшего в стране. Вот уже свыше двадцати семи лет иностранцы выбирают именно эту школу. За это время тысячи студентов со всей планеты освоили русский язык наравне с его носителями.

Итоги прошедшего года

За 2021 год, по словам основателя школы, на курсы русского языка записались более сотни иностранцев – из европейских и азиатских стран, с Ближнего Востока и из Африки, даже из США. Из стран Африки прибыло 19% студентов, еще 12% – из Франции, по 7% – из Ирана и Финляндии, 5% составили швейцарцы, а по 4% – жители Италии, Испании, Нигерии.

Изучать русский в Беларуси также прилетали из Израиля, Мексики, Германии, Китая, Австралии, Индии, Канады, Таиланда, Молдовы, Ливии, Нидерландов, Египта, Венгрии, Лаоса, Чили, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Ирландии, Саудовской Аравии, Сирии, Турции и Кореи. Все они получили качественные образовательные услуги и значительно продвинулись в изучении русского языка на курсах Leader.

Сегодняшние успехи школы

Предлагаются различные варианты обучения: для разных возрастных категорий (дети, подростки, взрослые), бизнес-обучение для сотрудников компаний. За 2021 год удалось укрепить и сделать еще более популярными интернет-курсы.

По словам Сергея Сулимова, чтобы изучать русский язык, сегодня уже не обязательно лично ехать в Беларусь. Можно учиться в любом уголке земного шара. Главное, чтобы рядом был компьютер с подключением к глобальной сети. Хотя традиционные занятия вживую остаются все такими же востребованными: большая часть студентов предпочитает именно этот формат.

Персональное обучение и группы

Учиться в школе Leader можно и персонально, находясь с преподавателем наедине, и вместе с другими студентами. Групповые занятия проводятся в соответствии с уровнем владения языком. При персональном обучении курс полностью адаптируется под те задачи, которые студент с самого начала ставил перед собой. Кроме того, преподаватель строит свою работу под распорядок, который есть у слушателя, и старается сделать скорость подачи материала как можно удобнее. Выбирая преподавателя для ведения персонального курса, руководство учитывает возрастную категорию, профессионализм, сферу интересов с учетом запросов будущего студента.

На протяжении 2021-го многие предпочитали обучение в группах. Распорядок фиксирован, но каждый может выбрать подходящую группу из более десятка имеющихся – исходя из расписания, уровня освоения языка, частоты занятий. Многим обучение в группе интересно еще и с социальной точки зрения: общение многограннее и разностороннее, да и возможность познакомиться с иностранцами по-своему привлекает.

Каждый начинает изучать русский язык ради тех или иных задач:

l получить профессию, окончив один из белорусских вузов, – владение языком поможет усвоению лекций;

l открыть свое дело – на русском удастся уверенно общаться с сотрудниками, партнерами, заказчиками;

l построить счастливый брак, когда для мужа или жены основным языком общения является как раз русский.

В каждом из этих случаев преподавательский состав языковой школы Leader готов помочь студентам с достижением поставленных целей. Можно уже сейчас записаться на подходящие курсы, чтобы заниматься персонально или в группе, через интернет или вживую. Достаточно сделать первый шаг сегодня, чтобы всего через несколько недель удивлять других своим уровнем владения русским языком!

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