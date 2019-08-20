Кто стал "Панной Тбiлicоба"? Как прошел конкурс красоты, где главным критерием отбора были... брови

В это воскресенье, 18 августа, в преддверии фестиваля дружбы Грузии и Беларуси "Тбiлiсоба", прошел необычный конкурс красоты "Панна Тбiлiсоба", где претенденток оценивали по нестандартному параметру: бровям. Они должны были отражать характер девушки. Такой критерий организаторы выбрали не случайно: праздник культуры Грузии, на котором состоится торжественная коронация победительницы конкурса красоты, в этом году пройдет под лозунгом "Свята з грузiнска-беларускiм характарам". Десятки минчанок выстроились в очередь, чтобы выразить себя и стать лицом праздника "Тбiлiсоба". Обладательницей самых характерных бровей оказалась Евгения Щикно — будущий архитектор, которая в свободное время увлекается диджеингом. Фаворитка получит годовой абонемент в столичный броу-бар и запас минеральной воды, которого хватит на 12 месяцев.

Мероприятие прошло в броу-баре, где все мастера – мужчины. Чьи же брови больше всего отражают индивидуальность, решала комиссия жюри. На корону претендовали девушки – и даже мужчины – с любой формой и цветом бровей, а также любых возрастов: самой младшей участнице было 5 лет. Во время конкурса судьи сошлись во мнении, что для выражения своей индивидуальности нужно просто быть естественной. Ведь брови – это такая часть лица, которую не спрячешь, как и яркий характер. 24 августа, в день проведения фестиваля "Тбiлiсоба", победительнице конкурса вручат заслуженный приз и корону.

На фестивале в Верхнем городе каждый желающий сможет поэкспериментировать над бровями уже во время фестиваля в следующую субботу. Мастера из салона Fedina помогут подчеркнуть свой характер и сделают макияж бровей любому желающему.

Кроме этого, в Каретном дворике пройдет караоке-конкурс песен Валерия Меладзе. На специальной танцплощадке "Боржоми" развернется баттл между картули (грузинский свадебный танец), "Лявонихай", хип-хопом и брейк-дансом. А на грузинской свадьбе, которая пройдет прямо во время фестиваля, можно будет послушать самый длинный тост и познакомится с традиционными обрядами двух стран: Грузии и Беларуси.

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