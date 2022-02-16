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16 февраля 2022, 18:33

Кто стоит за созданием радикального террористического подполья в Беларуси?

Фото из архива
Фото из архива

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты рассказали в эфире СТВ о создании в Беларуси радикального террористического подполья, сообщает БЕЛТА.

В августе 2020 года в Беларуси была предпринята попытка госпереворота. Силовики отбили блицкриг. И дальше действия разворачивались по методичке Шарпа. Но разрушить единство власти и общества не получилось. Улицы постепенно опустели, и тогда кураторы приступили к созданию радикального террористического подполья.

"Мы понимали, что будет непросто. Понимали сложность периода как такового. Мы с первых дней присутствовали в различных инициативах. Их координация осуществляется из-за рубежа", - рассказал заместитель начальника ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич.

Кураторам нужны были отряды беспринципных, готовых на все людей. В своих оппонентах подписчики должны были видеть врагов, которых нужно уничтожать. Для этого был создан целый ряд ресурсов для публичной травли.

"Это была специальная операция, в которой использовались методы информационно-психологического давления на людей", - отметил политолог Александр Шпаковский.

Опасность подобных ресурсов не вызывает сомнения, оперативники предприняли срочные меры. К примеру, с самого первого дня существования "Черной книги Беларуси" среди администраторов ресурса был сотрудник ГУБОПиК.

"ЧКБ администрируется извне. Люди, которые создали ее, финансируются западными фондами, в том числе активно выделялся фонд из Чехии", - пояснил сотрудник ГУБОПиК.

Специалист дал оценку и моральному облику тех, кто призывал людей к уголовным преступлениям: "Коллективно собирались на так называемые тусовки, на которых активно употреблялись наркотические вещества, алкоголь. Фактически такие тусовки с алкоголем и наркотиками проходили через день".

"Ранее судимые. Лица без определенных профессий, пытающиеся заработать деньги в секторе теневой экономики на различных спекуляциях, контрабандисты. Вся эта масса в разных городах, естественно, примкнула к этим радикальным течениям, чтобы потом в случае свержения действующей власти иметь возможность поквитаться с теми, кто, по их мнению, испортил им судьбу и половить рыбку в мутной воде", - продолжил Александр Шпаковский.

При этом сотрудник ГУБОПиК уточнил, что часть из так называемых информаторов деструктивных Telegram-каналов была обижена на тех людей, на которых они прислали информацию. "Это могли быть соседи, которые стали неугодны. Это могли быть те люди, которые ранее были осуждены, привлечены к ответственности за свою противоправную деятельность. В таких Telegram-каналах они находили некий выход и отмщение за то, что их привлекли ранее по закону. Были завистники, те, кто пересылал информацию. Были те, кто руководствовался исключительно корыстными мотивами, которые в принципе были далеки от политики и их интересовало только денежное вознаграждение", - рассказал он.

Но кураторы просчитались. Травля, запугивание, издевательства, шантаж имели абсолютно обратный эффект.

"Они таким образом для Лукашенко сформировали ядро. Может быть, и не было бы такого мобилизационного эффекта, если бы враг не пытался вызвать в наших рядах страх", - подчеркнул Александр Шпаковский.-0-

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