Кто такой дроп и почему за попытку получить легкие деньги грозит до 10 лет лишения свободы

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дропу грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Иван Судникович во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Борьба с кибепреступностью".

Дроп - это подставное лицо, низшее звено в иерархии интернет-мошенников. Наиболее часто его услуги нужны для получения теневых доходов, в том числе в результате мошенничества с пластиковыми картами.

"Атака идет с территорий других стран. Там находятся организаторы данных преступных групп. Они занимаются подбором определенного персонала, созданием call-центров, которые названивают белорусам, выявляют банковские карточки. И мы работаем над тем, чтобы этот процесс остановить. Но кибермошенники уже начинают обходить эти барьеры - выходят на наших граждан, чтобы уже они принимали на свои счета эти похищенные деньги. Это подставные лица, либо на нашем сленге - дропы. Есть дроповоды, которые организовывают такую деятельность, и есть дропы - наши граждане, которые дают свои реквизиты телефонов, банковских карточек, идут снимать уже похищенные деньги, передают их определенным переносчикам, которые потом перемещают их через границу или через криптовалюту переводят организаторам", - рассказал Иван Судникович.

Иван Судникович

Но старший следователь предупреждает: теперь дропов можно привлечь к уголовной ответственности. "Хотелось бы обратиться к гражданам, кто намерен какие-то легкие деньги получить за продажу своих карточек либо за то, чтобы на ваш счет перевели какие-то непонятные деньги и вы их сняли. Уже имеется уголовная ответственность за это. Поэтому если передали с корыстной целью, продали свои реквизиты, поучаствовали, даже якобы не поняли, что они в преступных целях используются, - введена уголовная ответственность по ст. 222 (незаконный оборот средств платежа и инструментов). Наказание - от 3 до 10 лет лишения свободы", - отметил он.

Как правило, реквизиты одной банковской карточки стоят для дропа не более Br30-50. По сравнению с предполагаемым сроком заключения это не такая и высокая цена. "Я думаю, в этой ситуации мы сдержим рост. Поскольку правоохранительные органы уже ориентированы именно на отработку вот этих подставных лиц, которые фактически спонсируют оргпреступность на территории других стран. Поэтому предупреждаю: кому предлагают заработать таким образом деньги - не идите на это. Вас ждет уголовная ответственность", - подчеркнул Иван Судникович.-0-

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