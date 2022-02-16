Кто управлял и координировал госпереворот в Беларуси?

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлена многоуровневая профессиональная схема управления и координации госпереворота в Беларуси, заявил в эфире СТВ начальник ГУБОПиК МВД Андрей Паршин, сообщает БЕЛТА.

"Мы очень четко видим, что все так называемое протестное движение ни в коем случае не является чем-то спонтанным. Благодаря беспрерывной оперативной работе на протяжении практически двух лет нами выявлена многоуровневая профессиональная схема управления и координации государственного переворота. Чтобы описать полную схему, понадобится не один фильм. Поэтому попробуем выделить главное", - сказал Андрей Паршин.

По его словам, управление провокационной деятельностью осуществляется из нескольких центров. "Первый центр - это наиболее активные, литовские. На него завязаны многочисленные международные контакты. Именно они также курируют деятельность экстремистских и террористических "черных" книг и "карательных" списков. Непосредственное руководство осуществляют спецслужбы Литвы и Соединенных Штатов Америки. Эта же структура руководит и самым крупным экстремистским формированием - Dze.chat. Понимая, что с фигурантами этого экстремистского формирования проводили работу оперативного и вербовочного характера, мы убеждены, что здесь также фигурируют специальные службы", - отметил начальник ГУБОПиК.

Второй ветвью управления является польский центр. "На него завязаны радикальные действия. В это крыло входят такие структуры, как Bypol, Nexta, "Хартия". Отдельно стоит сказать об особой продажности этого крыла. Для них все это не более чем бизнес-проект, - дополнил он. - Мы также отмечаем, что кураторы и спецслужбы крайне разочарованы на сегодняшний день во всех фигурантах и ищут способы заменить всю эту публику на менее жадную и продажную".-0-