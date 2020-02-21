Куба предлагает Беларуси усилить сотрудничество в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Во время встречи. Фото РНПЦ "Кардиология"

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба предлагает Беларуси усилить взаимодействие в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такая информация размещена на сайте РНПЦ "Кардиология" по итогам встречи администрации центра и посла Кубы в Беларуси Хуана Вальдеса Фигероа, сообщает БЕЛТА.

Речь шла о сотрудничестве между Институтом кардиологии и кардиохирургии Минздрава Кубы и белорусским РНПЦ. Кубинская сторона предложила обсудить и внести предложения в проект меморандума о взаимопонимании, цель которого - разработка стратегии сотрудничества в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В меморандуме учитываются интересы двух сторон в развитии научного взаимодействия и программ по подготовке квалифицированных кадров, что направлено на повышение качества помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Посол Кубы в Беларуси отметил значительный потенциал сотрудничества и подтвердил готовность всемерно способствовать его динамичной и полномасштабной реализации.-0-