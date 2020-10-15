Кубраков: любой гражданин может вместе с милицией участвовать в охране общественного порядка

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой гражданин может вместе с милицией участвовать в охране общественного порядка. Об этом заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам Ивана Кубракова, сейчас в милицию обращается много граждан, которые просят о помощи и требуют обратить внимание на общественный порядок во дворах, где по вечерам собираются шумные компании. Среди минчан есть также и те, кто, наоборот, предлагает свою помощь милиции.

"Люди к этому сегодня уже приходят. У нас нет народных дружин, но есть добровольные. Есть закон об участии граждан в охране общественного порядка, и любой гражданин (как правило, на предприятиях есть такие дружины) может принять участие в охране общественного порядка вместе с сотрудниками органов внутренних дел", - обратил внимание начальник столичного ГУВД.

Закон об участии граждан в охране общественного порядка был принят в 2003 году. В соответствии с ним, основными принципами участия граждан и их объединений в охране правопорядка являются добровольность, законность, гуманность и уважение прав человека, гласность, тесное взаимодействие с государственными органами, осуществляющими охрану правопорядка.

Граждане могут реализовывать свое право на участие в охране правопорядка в следующих формах: индивидуальное участие; внештатное сотрудничество с правоохранительными органами, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, органами пограничной службы; участие в объединениях граждан, содействующих правоохранительным органам в охране правопорядка; членство в добровольных дружинах; участие в советах общественных пунктов охраны правопорядка.

Контроль за участием граждан в охране правопорядка осуществляют в пределах своих полномочий органы местного управления.-0-