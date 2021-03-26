Кубраков: люди, которые выходят на протесты, нам известны, по ним работаем

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резкого изменения в оперативной обстановке 25 марта в стране не произошло. Об этом в эфире телеканала "Звязда" сказал министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщает БЕЛТА.

"Что касается 25 марта, то какого-то резкого изменения в оперативной обстановке не произошло. Но я хотел бы обратить внимание, что те люди, которые выходят, они нам известны, мы по ним работаем. Но и, к сожалению, поддавшись на уговоры Telegram-каналов, выходят радикально настроенные граждане. Нами вчера фиксировались факты участия в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске граждан, у которых при себе имелись колюще-режущие предметы, даже топор был изъят, - рассказал Иван Кубраков. - Вот с такими вещами идут на так называемые мирные протесты. Конечно, все эти люди задержаны и будет дана правовая оценка не только по административному законодательству, но и по уголовному".-0-