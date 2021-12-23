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23 декабря 2021, 12:50

Кубраков на благотворительной акции: хочу, чтобы на лицах детей всегда была улыбка

Фото из архива
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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хочу, чтобы на лицах детей всегда была улыбка. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков во время посещения Радошковичского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа Молодечненского района. Встреча с воспитанниками учреждения проходила на полях благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы приехали не только со сладкими подарками, но и еще привезли школьную мебель, скамейки для занятий спортом, - сказал министр внутренних дел. - Хочу, чтобы на лицах детей всегда была улыбка, чтобы не было такой формулировки, что дети находятся в трудной ситуации или неблагополучных семьях. Мы, взрослые, сделаем все для того, чтобы они возвращались в семьи, потому что роднее родителей никого быть не может".

Иван Кубраков отметил, что акция проходит по всей республике. "Начальники УВД областей поехали по детским домам, оказывают помощь учреждениям. Что касается благотворительности, в этом году мы вывели ее на немного другой уровень. Стараемся помогать детям, попавшим, мягко говоря, в сложную ситуацию: которые заболели, являются инвалидами, их семьям. Все деньги, которые перечисляют фигуранты по приговору суда за противоправные действия в отношении сотрудников милиции, мы направляем на благотворительность", - отметил министр внутренних дел.

Воспитанники школы подготовили для гостей праздничный концерт. В лучших традициях новогоднего праздника ребята показали театральную постановку, исполнили любимые песни, закружились в хороводе и зажгли новогоднюю елочку. В свою очередь ансамбль песни и танца МВД подготовил для ребят музыкальную программу.

"Мы уже давно приезжаем к вам как настоящие друзья. Нашему взаимодействию уже много лет и мы делаем все, чтобы вам хорошо училось, педагогам комфортно работалось. От всей души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, а ребятам - в обязательном порядке успехов в учебе. Педагогам желаю прежде всего терпения, чтобы все получалось. А мы, Министерство внутренних дел, всегда с вами рядом", - поздравил министр учащихся и педагогов Радошковичского учебно-педагогического комплекса. Кроме того, министр пригласил детей посетить с экскурсией подразделения МВД.

Как отметил директор учреждения Игорь Дятловский, дружба с МВД длится уже более 30 лет. "В преддверии новогодних праздников особенно приятны эти встречи. Сегодня каждый ребенок - от самого маленького, которому три года, до тех, кому 17 лет, получили сладкие подарки. Ребята готовились с особым трепетом, репетиции длились на протяжении нескольких недель, и мы были рады представить новогодний праздник. Самое главное, что такие встречи дают теплоту, дружбу, общение и даже представление о других профессиях, ведь наши выпускники также закончили Академию МВД и являются сотрудниками внутренних дел", - обратил внимание директор.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.-0-

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