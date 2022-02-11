Кубраков об обеспечении безопасности накануне референдума: о предпосылках несанкционированных мероприятий нет и речи

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время оперативная обстановка в республике находится под полным контролем и о каких-либо предпосылках несанкционированных массовых мероприятий и попытках выйти на улицу даже нет и речи. Об этом сказал министр внутренних дел Иван Кубраков в Могилеве на региональном семинаре-совещании по вопросам проведения республиканского референдума, передает БЕЛТА.

Иван Кубраков остановился на вопросах оперативной обстановки и безопасности в стране на сегодняшний день, а также на том, как планируется организовать охрану общественного порядка на избирательных участках, обеспечить личную безопасность председателей и членов участковых избирательных комиссий.

"В настоящее время оперативная обстановка в республике, и Могилевском регионе в частности, находится под полным контролем, и о каких-либо предпосылках несанкционированных массовых мероприятий, попытках выйти на улицу даже нет и речи, - отметил министр. - Все, на что сейчас способны деструктивно настроенные силы - это попытаться оставить комментарии в интернете. Поэтому мы полностью контролируем обстановку, и каких-то вопросов сегодня не возникает".

Он также подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности членов избирательной комиссии началась за 3 месяца до проведения референдума. Были попытки сбора информации и дискредитации этих людей и их семей. С кем-то просто провели профилактическую беседу, а там, где был состав уголовно наказуемого деяния, сейчас проходят отдельные уголовные дела. "Волнений в этом плане абсолютно никаких быть не должно", - подчеркнул министр.

Иван Кубраков остановился на обеспечении охраны общественного порядка. По его словам, на всех избирательных участках будут дежурить сотрудники органов внутренних дел. Предусмотрены также сотрудники, которые в случае голосования на дому будут сопровождать членов комиссии и обеспечивать их безопасность. Там, где есть какие-то сомнения и вопросы, первым в помещение будет заходить милиционер, а потом уже - представитель участковой комиссии.

Безопасность будет обеспечена и на прилегающей к участку для голосования территориях. "В каждом районе будут предусмотрено минимум 4 оперативные группы, - сказал министр. - Это мобильные группы, в которых сотрудники будут полностью экипированы и иметь специальное вооружение на случай возникновения внештатных ситуаций. Они будут выбывать на участки и оказывать помощь сотрудникам, которые там находятся. Резервы для обеспечения безопасности имеются и такие группы есть".

В Могилеве и Бобруйске будут работать специальные группы быстрого реагирования из сотрудников ОМОНа и специального подразделения внутренних войск. "Это не значит, что есть какие-то вопросы, но 2020 год показал, что мы должны быть готовы ко всему", - резюмировал он.-0-

Фото Олега Фойницкого