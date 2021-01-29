Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске на заседании коллегии Министерства внутренних дел подводятся итоги работы ведомства в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В заседании участвует заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководители правоохранительных и иных органов госуправления.

Открывая мероприятие, министр внутренних дел Иван Кубраков отметил: в минувшем году основные акценты были сделаны на стабилизации общественно-политической обстановки. Протестные акции в постэлекторальный период и открытое противостояние органам правопорядка стали своего рода экзаменом для каждого сотрудника. "Обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет", - подчеркнул он.

Что касается оперативной обстановки, то ситуация находилась и находится под контролем органов внутренних дел. Существенно изменилась структура общей преступности: IT-преступления составляют уже практически четвертую часть всех регистрируемых в республике. За прошлый год число киберпреступлений возросло более чем двукратно.

Проделана большая работа по обеспечению дорожной безопасности, однако все еще актуальна проблема с аварийностью по вине нетрезвых водителей и бесправников. МВД уже внесены предложения об усилении ответственности за такие деяния.

"Для милицейского ведомства важны не только эффективность и качество выполняемых задач, но и отношение граждан к милиции в целом и к каждому сотруднику в отдельности. Работа с населением должна строиться на неукоснительном соблюдении принципов уважения прав личности, внимательности к гражданам и их проблемам. Не мы должны себя хвалить, а работать так, чтобы люди нам говорили за это спасибо, - уверен Иван Кубраков. - Главный критерий - человечность. Необходим открытый диалог с обществом, нацеленный на развитие партнерских отношений".

Министр добавил: "2021 год объявлен в стране Годом народного единства. Сегодня республика уверенно смотрит в будущее, и мы готовы противостоять любым вызовам и угрозам. Следуя общечеловеческим ценностям, соблюдая законы, мы сможем сохранить республику сильной и независимой".-0-