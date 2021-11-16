Кубраков: органы внутренних дел обеспечивают охрану порядка в Минске и приграничных городах

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка в Минске и приграничных городах. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом увеличения потока иностранных граждан в Беларусь органами внутренних дел обеспечивается охрана общественного порядка как в Минске, так и в целом на территории Беларуси. Каких-либо проблем с нахождением на нашей территории иностранных граждан нет. Ситуация находится под контролем. У нас достаточно сил и средств для обеспечения охраны общественного порядка как в Минске, так и в приграничных городах", - сказал Иван Кубраков.-0-