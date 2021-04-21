Кубраков: повышенных мер безопасности нет, мы реагируем на те или иные угрозы, которые возникают

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел работают в штатном режиме. Повышенных мер безопасности нет, мы реагируем на те или иные угрозы, которые возникают. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с тем, по его словам, на сегодняшний день охране общественного порядка уделяется повышенное внимание. "Вы, наверное, заметили, что количество пеших патрулей патрульно-постовой службы милиции на улицах городов увеличилось. Это всего лишь связано с тем, что наступил весенне-летний период. Хотя еще не тепло, но в парках и скверах все больше молодежи, поэтому наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка в штатном режиме", - добавил министр.-0-