Кубраков поздравил с праздниками ветерана ведомства во время визита в Республиканский госпиталь МВД

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков навестил 90-летнего ветерана органов внутренних дел, проходящего лечение в Республиканском госпитале МВД, и вручил ему праздничный продуктовый набор, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Кроме того, министр посетил палаты нескольких отделений, открывшиеся после ремонта и модернизации. Изменения в учреждении произошли в кардиологическом, неврологическом, урологическом, терапевтическом и физиотерапевтическом отделениях. В результате ремонта пять помещений получили новый облик, а два были оборудованы с нуля. Палаты полностью отремонтированы, в них заменили окна и дверные проемы. Помимо этого, установлена новая мебель и оборудование, подведены современные дополнительные коммуникации.

В отделении неврологии появились две палаты для пациентов, требующих дополнительного ухода. А в терапии, в неиспользуемом помещении холла, были полностью обустроены две новые. В отделении физиотерапии пациентов ждет реабилитационный комплекс, включающий инфракрасную сауну, спа-бассейн и тренажерный зал.

Иван Кубраков обратился к медицинскому персоналу: "Всегда приятно, когда люди, побывавшие в госпитале, рассказывают о вашей заботе и улыбках. Несмотря на нагрузку, вы всегда находите слова поддержки для пациентов".

Министр внутренних дел поблагодарил коллектив госпиталя за профессиональную помощь людям и поздравил персонал и пациентов медицинского учреждения с наступающими праздниками.

Отмечается, что изменения в госпитале стали возможны благодаря поддержке высшего состава МВД, Департамента финансов и тыла МВД, ГУВД Мингорисполкома и УВД Миноблисполкома.-0-

Фото МВД