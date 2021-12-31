Кубраков поздравил воспитанников военно-патриотического клуба "Рысь"

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр МВД Иван Кубраков в канун Нового года поздравил с новогодними праздниками победителей смотров-конкурсов профмастерства и воспитанников детского военно-патриотического клуба "Рысь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

Воспитанники клуба уже третий месяц постигают азы ратной науки под руководством опытных военнослужащих воинской части 3214. "Дорогие ребята, я рад, что вы занимаетесь в патриотическом клубе. Вы - юные защитники правопорядка. Хочу пожелать здоровья и успехов в учебе. Пусть у вас все получится и обязательно сбудутся самые заветные мечты", - подчеркнул министр.

Дети в свою очередь рассказали министру МВД, чему успели научиться, и продемонстрировали приобретенные навыки.

Глава ведомства приехал к ребятам с подарками. Сладкие наборы помогали вручать Дед Мороз и Снегурочка.

После этого Иван Кубраков обратился к победителям республиканских конкурсов профессионального мастерства. Среди победителей оказалась и девушка - лучшим сыщиком страны стала майор милиции Наталья Аврамчик.

В своем поздравлении министр поблагодарил каждого за высокие профессиональные достижения, которые даются благодаря упорству и трудолюбию. Отдельно глава ведомства отметил заслуги в воспитании молодого поколения председателя республиканского совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковника милиции в отставке Валентина Потаповича.

После торжественного мероприятия дети передали Ивану Кубракову поздравления и плюшевую рысь - символ военно-патриотического клуба.

В преддверии Нового года министр МВД исполнил заветное желание семилетнего жителя Полоцка Никиты Шелкова. Ребенок стал победителем ведомственной интернет-викторины.

"Мальчик правильно ответил на видеовопрос министра внутренних дел о том, какой самый большой и ценный груз сопровождали сотрудники ГАИ в 2000 году", - отметили в пресс-службе.

Иван Кубраков исполнил желание ребенка - о нем Никита написал милицейскому Деду Морозу во время проекта "Елка детских желаний". Мальчик просил собаку. Министр МВД передал ребенку щенка овчарки Джессику.

Мальчик пообещал, что будет заботиться о своем новом питомце и учить его командам. "Желаю всем детям верить и писать письма Деду Морозу, и их мечты обязательно сбудутся", - поделился Никита Шелков.

Правильным ответом на вопрос министра стала новогодняя елка, которая в 2000 году была впервые установлена на Октябрьской площади в Минске.-0-

Фото МВД