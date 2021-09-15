15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков провел выездной прием граждан. Встреча с жителями Мозыря состоялась сегодня в районном исполкоме. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В течение нескольких часов министр обстоятельно и детально вникал в проблемы граждан, столкнувшихся с трудностями. Чтобы адресовать волнующие вопросы лично главе милицейского ведомства, местные жители записались на встречу заранее. Были и те, кто пришел без предварительной записи - никто не остался без внимания.

"В основном обращения касались качества проведения проверок по заявлениям граждан. Некоторые не соглашались с приговором суда, другие интересовались причинами отказа в возбуждении уголовных дел либо прекращения дел об административных правонарушениях. Обращались к главе МВД и ранее уволенные сотрудники милиции с просьбой о восстановлении на службе. Несмотря на то, что многие темы не относились к компетенции органов внутренних дел, Иван Кубраков дал заявителям подробные разъяснения. После тщательной проверки всем будут даны исчерпывающие ответы", - рассказали в МВД.

Многие из заявителей, которые пришли на прием, - люди пожилого возраста. Не все из них имеют возможность приехать даже в областной центр, не говоря уже о столице, уточнил руководитель ведомства. "Мы стараемся проводить приемы граждан так, чтобы охватить всю республику, ведь министру намного легче приехать в любую точку страны", - подчеркнул он.

Иван Кубраков также отметил, что накануне изучил все материалы обращений, результаты проверок: у многих заявителей действительно есть вопросы, которые необходимо досконально проработать. "На прием записывали всех желающих, в том числе граждан, которые просто хотели пообщаться и выговориться. Мы выслушали каждого", - подчеркнул Иван Кубраков.-0-