Кубраков: референдум определит будущее страны

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков принял участие в референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Глава ведомства голосовал на участке №43, расположенном в столичной средней школе №30. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Перед тем как получить бюллетень, министр поинтересовался у представителей комиссии обстановкой и созданными для работы условиями. Замечаний не было.

"Референдум - событие, которое определит будущее страны на десятилетия вперед. Предлагаемые дополнения касаются абсолютно всех сфер жизнедеятельности. Поэтому отдать свой голос, тем самым открыв возможности для дальнейшего развития страны, важно каждому гражданину", - сказал Иван Кубраков.

Министр заострил внимание, что участки и прилегающая к ним территория находятся под круглосуточной охраной милиционеров. Для обеспечения правопорядка задействовано 11 тыс. сотрудников, но, по его словам, сформирован и резерв. Также глава ведомства напомнил о внесенных в законодательство изменениях, которые будут сдерживать провокаторов.

"Перед референдумом организовывалось много диалоговых площадок, на которых учитывалось мнение каждого, - сказал Иван Кубраков. - А кто игнорировал официальные мероприятия и попытается проводить незаконные, к честному обсуждению не стремится, а преследует цель нарушить общественный порядок - это мы будем пресекать".

Говоря о зафиксированных в связи с проведением кампании противоправных действиях, министр привел в пример случай на Брестчине с нанесением на здание избирательного участка надписей провокационного содержания. Злоумышленник задержан.

"Не нужно делать гадостей другим. Время предупреждений прошло. У нас достаточно сил и средств для реагирования", - подытожил Иван Кубраков.-0-