Кубраков: ситуация с беженцами на территории Беларуси под контролем

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с беженцами на территории Беларуси находится под контролем. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр представил в Овальном зале законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".

"Хочу сказать, что ситуация с беженцами на территории республики находится под контролем. Никаких проблемных вопросов на территории Республики Беларусь нет. На различного рода Telegram-каналах появляется информация о том, что проходят группы боевиков, так называемых нелегальных мигрантов и так далее. Здесь вам хочу сказать как министр внутренних дел, что правоохранителями полностью ситуация контролируется", - сказал Иван Кубраков.

По его словам, за помощью обратились 368 беженцев. "Помощь им со стороны государства оказывается абсолютно всем, - отметил министр. - 56 граждан, которые не имели возможности расположиться где-то в гостиницах, обеспечить себя жильем, обратились к нам. На сегодняшний день созданы специальные пункты оказания помощи беженцам - это на территории Витебской и Гомельской областей, где им оказывается вся необходимая как материальная, так и психологическая помощь. И в этом вопросе, я еще раз повторюсь, никакой проблемы нет".-0-