Кубраков: в органах внутренних дел выстроена четкая система работы с обращениями граждан

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание коллегии Министерства внутренних дел по итогам прошлого года проходит сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.

Открывая заседание коллегии, министр внутренних дел Иван Кубраков отметил, что органы внутренних дел слаженно и четко обеспечивали общественную безопасность, реагировали на деструктивные проявления криминальной среды.

"Хочу поблагодарить руководителей и личный состав за добросовестную работу", - сказал министр.

Отмечается, что выстроена четкая система работы с обращениями граждан. Упор - на качество, оперативность и индивидуальный подход к проверке всех доводов для принятия решения.

Снизилось количество потерпевших и погибших от преступлений. Вместе с тем фиксировался рост особо тяжких и тяжких составов, в основном за счет деяний в сфере наркоконтроля и противодействия торговле людьми, а также киберпреступности.

Все больше молодежи попадает в сети наркобизнеса. Проблему нужно решать в семье и обществе одновременно.-0-