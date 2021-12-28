Кубраков вручил сотрудникам МВД медали "За отличие в охране общественного порядка"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил сегодня медали "За отличие в охране общественного порядка", сообщили БЕЛТА в МВД.

Высокой государственной награды удостоены более 600 сотрудников центрального аппарата МВД, ГУВД столицы и УВД Минской области. "Врученные сегодня награды - это высокая оценка, которую глава государства дал труду и профессионализму правоохранителей, - подчеркнул Иван Кубраков. - Поздравляю коллег, удостоившихся такой высокой чести, и благодарю их за мужество. Подчеркну, что заслуга принадлежит не только им: за этим успехом стоят труд коллективов и огромная поддержка родных. В канун Нового года хочу сказать правоохранителям спасибо за работу в уходящем 2021-м и пожелать счастья, здоровья и успехов".

Глава ведомства также отметил: обстановка в стране остается спокойной. В новогоднюю ночь, когда большинство белорусов сядет за праздничные столы, милиционеры останутся на своих постах, чтобы и дальше обеспечивать их безопасность.

Первый заместитель начальника Академии МВД Алексей Башан подчеркнул, что такая награда значима для каждого милиционера. "Наше учреждение образования готовит специалистов для различных правоохранительных органов. Самое главное качество, которое мы хотим видеть в курсантах, - небезразличие. Мы можем научить их всему, кроме неравнодушия. Черствому человеку в милиции делать нечего. Ведь страж порядка не может пройти мимо несправедливости, не включиться в борьбу добра со злом. Он должен быть готов пожертвовать ради окружающих временем, здоровьем и, если потребуется, даже жизнью", - сказал он.

Заместитель командира 2-го взвода спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Минска Сергей Конопко добавил: "Полученная госнаграда для меня очень ценна, она несет особый смысл. Горжусь тем, что служу в Госавтоинспекции. Хотя нагрузка на стражей дорог не уменьшается, а вместе с количеством транспорта возрастает, другой судьбы для себя бы не пожелал".-0-

Фото МВД