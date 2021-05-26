Кубраков: все чаще сигналы о проведении протестных акций поступают от граждан

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все чаще сигналы о проведении протестных акций поступают от граждан. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, выступая сегодня в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск обеспечена охрана общественного порядка на территории страны, а также реагирование на факты протестных проявлений. В настоящее время обстановка является контролируемой. Вместе с тем в текущем году в общем массиве преступлений возросло количество фактов заведомо ложных сообщений об опасности. Ложно минируются железнодорожные вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные центры, учреждения образования. По всем фактам организовано соответствующее реагирование и проверка информации. Наши сотрудники действуют так, как должны действовать в реальной ситуации при получении сообщения об опасности. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Уже можно говорить о том, что, как правило, сообщения о минировании поступают из-за пределов Беларуси", - сказал Иван Кубраков.

Анализ общественно-политической ситуации в республике указывает на снижение протестной активности населения, что в основном выражается в проведении единичных пикетов, флешмобов и иных акций, которые в последующем освещаются на деструктивных ресурсах.

"Должен отметить, что все чаще сигналы о данных фактах поступают от граждан. Что свидетельствует об их нетерпимости к таким проявлениям, - отметил министр. - В то же время мониторинг ситуации показывает, что на этом фоне внимание зарубежных координаторов переключается на сохранение оппозиционных настроений, консолидацию радикальных элементов в интернет-среде, а также работу среди социальных групп, в мессенджерах и социальных сетях".

Иван Кубраков подчеркнул, что, несмотря на постоянное снижение численности состава деструктивных групп, по-прежнему остаются радикализированные лица, которые продолжают свою подпольную деятельность в закрытых как столичных, так и региональных Telegram-каналах с небольшой численностью. "По имеющимся сведениям, сеть таких дворовых чатов находится под общим управлением гражданина Республики Беларусь Мотолько, скрывающегося в Литве. Откуда он координирует деятельность против государства. В отношении Мотолько возбуждены уголовные дела по фактам создания и руководства экстремистским формированием и призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Созданный им канал признан экстремистским, - рассказал он. - Также в ходе оперативно-служебной деятельности выявлена студия польского телеканала "Белсат", работники которой занимались подготовкой фейковой информации в отношении органов государственной власти и управления, в том числе в целях компрометации силового блока. Изъято форменное обмундирование сотрудников правоохранительных структур, спецодежда работников ЖЭС, макет урны для согласования".

По словам министра, особую озабоченность вызывают вновь создаваемые экстремистские Telegram-каналы и чаты.

"Заявляющие главной целью радикализацию малых групп граждан с целью применения насилия, в том числе запугивания, травли в сети Интернет в отношении различных слоев населения Беларуси. Зафиксированы случаи повреждения личного имущества по указанным мотивам. По всем фактам организованы необходимые мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц. Данное преступление находится на моем личном контроле, - заявил он. - Нами на постоянной основе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и координаторов протестных акций, администраторов деструктивных интернет-ресурсов, иных лиц, подстрекающих граждан к протестам. Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности, скрытый механизм поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров. Возбужден ряд уголовных дел, изъято более $300 тыс. только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения".

В настоящее время подразделения МВД несут службу в штатном режиме. "Однако, с учетом поступающей информации, усилены меры безопасности в учреждениях образования, на вокзалах, в аэропортах и на иных критически важных объектах инфраструктуры. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск готовы обеспечить безопасность наших граждан", - заключил Иван Кубраков.-0-