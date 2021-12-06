Недвижимость – самая безопасная инвестиция в мире! За последнее время многие успешные люди стали миллионерами благодаря инвестициям в недвижимость.
Ищете, куда выгодно и безопасно вложить деньги? Многофункциональный комплекс Minsk World – ваш путь к обеспеченному будущему!
Чтобы получить максимальную прибыль от инвестирования, лучше выбирать недвижимость на стадии минимальной строительной готовности. Например, квартал "Западная Европа".
Здесь можно приобрести апартаменты в новостройках "Брюссель" и "Женева" по цене всего от 799 евро за мІ эквивалентно сумме в белорусских рублях! На старте продаж цены всегда самые выгодные! Торопитесь забрать свою выгоду в Minsk World!
Больше информации - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.
Наши специалисты работают в 56 городах и с удовольствием ответят на все ваши вопросы! Они также помогут выбрать апартаменты и заключить договор.
Почему квартал "Западная Европа" - один из лучших вариантов для начала инвестирования?
· Развитая инфраструктура
В "Западной Европе" запланировано строительство двух детских садов, новой поликлиники, общественно-образовательного центра и здания торгово-общественного назначения с подземной гараж-стоянкой.
В пешей доступности также появятся школы и детские сады, еще одна поликлиника.
Как и в любом другом квартале Minsk World, в "Западной Европе" будет много детских и спортивных площадок, появятся парковки для велосипедов, зоны отдыха и выгула домашних животных.
· Транспортная доступность
По периметру квартала появятся остановки общественного транспорта, рядом находится выезд в сторону МКАДа, в пешей доступности строится станция метро "Аэродромная". Квартал будет удобным и для автомобилистов, и для тех, у кого нет машины.
· Комфортная среда для бизнеса
В Minsk World созданы все условия для развития бизнеса. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь появятся сотни рабочих мест для белорусов и иностранцев.
На первых этажах новостроек "Брюссель" и "Женева" будут коммерческие помещения с отдельными входами и возможностью организации санузлов и тамбуров в каждом помещении. Здесь появятся новые объекты городского ритейла, которые будут востребованы благодаря жильцам новостроек.
· Высокий уровень благоустроенности
"Брюссель" и "Женева" - высотные акценты квартала "Западная Европа". Стильные новостройки в 25 этажей, все апартаменты – свободной планировки с панорамными окнами, площадь варьируется от 28 до 75 м², высота потолков – 2,7-3 метра.
До апартаментов жителей доставят 3 скоростных лифта, один из которых – панорамный.
На первом этаже – дизайнерские лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. В увеличенном тамбуре можно будет разместить детские коляски.
· Выгодные цены и условия
Приобрести апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World можно:
· За собственные средства
· В рассрочку до 60 месяцев
· С привлечением кредитных программ
И не забывайте про выгодные цены на старте продаж! Всего от 799 евро за м²!
Многофункциональный комплекс Minsk World – ваш путь к обеспеченному будущему!