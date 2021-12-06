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Общество
06 декабря 2021, 09:00

Куда ВЫГОДНО и БЕЗОПАСНО вложить деньги?

Недвижимость – самая безопасная инвестиция в мире! За последнее время многие успешные люди стали миллионерами благодаря инвестициям в недвижимость.

Ищете, куда выгодно и безопасно вложить деньги? Многофункциональный комплекс Minsk World – ваш путь к обеспеченному будущему!

Чтобы получить максимальную прибыль от инвестирования, лучше выбирать недвижимость на стадии минимальной строительной готовности. Например, квартал "Западная Европа".

Здесь можно приобрести апартаменты в новостройках "Брюссель" и "Женева" по цене всего от 799 евро за мІ эквивалентно сумме в белорусских рублях! На старте продаж цены всегда самые выгодные! Торопитесь забрать свою выгоду в Minsk World!

Больше информации - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Наши специалисты работают в 56 городах и с удовольствием ответят на все ваши вопросы! Они также помогут выбрать апартаменты и заключить договор.

Почему квартал "Западная Европа" - один из лучших вариантов для начала инвестирования?

Такими будут некоторые новостройки в квартале "Западная Европа"
Такими будут некоторые новостройки в квартале "Западная Европа"

· Развитая инфраструктура

В "Западной Европе" запланировано строительство двух детских садов, новой поликлиники, общественно-образовательного центра и здания торгово-общественного назначения с подземной гараж-стоянкой.

В пешей доступности также появятся школы и детские сады, еще одна поликлиника.

Так квартал будет выглядеть с высоты птичьего полета
Так квартал будет выглядеть с высоты птичьего полета

Как и в любом другом квартале Minsk World, в "Западной Европе" будет много детских и спортивных площадок, появятся парковки для велосипедов, зоны отдыха и выгула домашних животных.

· Транспортная доступность

По периметру квартала появятся остановки общественного транспорта, рядом находится выезд в сторону МКАДа, в пешей доступности строится станция метро "Аэродромная". Квартал будет удобным и для автомобилистов, и для тех, у кого нет машины.

Новостройка "Женева" - стильная и современная
Новостройка "Женева" - стильная и современная

· Комфортная среда для бизнеса

В Minsk World созданы все условия для развития бизнеса. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь появятся сотни рабочих мест для белорусов и иностранцев.

Пять башен Международного финансового центра
Пять башен Международного финансового центра

На первых этажах новостроек "Брюссель" и "Женева" будут коммерческие помещения с отдельными входами и возможностью организации санузлов и тамбуров в каждом помещении. Здесь появятся новые объекты городского ритейла, которые будут востребованы благодаря жильцам новостроек.

· Высокий уровень благоустроенности

"Брюссель" и "Женева" - высотные акценты квартала "Западная Европа". Стильные новостройки в 25 этажей, все апартаменты – свободной планировки с панорамными окнами, площадь варьируется от 28 до 75 м², высота потолков – 2,7-3 метра.

Лобби дома "Женева"
Лобби дома "Женева"

Зона отдыха в лобби дома "Женева"
Зона отдыха в лобби дома "Женева"

Лобби дома "Брюссель"
Лобби дома "Брюссель"

Зона отдыха в лобби дома "Брюссель"
Зона отдыха в лобби дома "Брюссель"

До апартаментов жителей доставят 3 скоростных лифта, один из которых – панорамный.

На первом этаже – дизайнерские лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. В увеличенном тамбуре можно будет разместить детские коляски.

· Выгодные цены и условия

Приобрести апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку до 60 месяцев

· С привлечением кредитных программ

И не забывайте про выгодные цены на старте продаж! Всего от 799 евро за м²!

Многофункциональный комплекс Minsk World – ваш путь к обеспеченному будущему!

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