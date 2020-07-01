Кухарев: будет продолжена работа по снижению затрат на оказание ЖКУ и по улучшению их качества

1 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси продолжится работа по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг и по улучшению их качества. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила", передает корреспондент БЕЛТА.
"Каждого человека интересует тема жилищно-коммунального хозяйства, ведь это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Мы изменили подходы и схему для снижения нагрузки на население по оплате за ЖКУ. Продолжим эту работу, чтобы тарифы не били больно по карманам потребителей. Тем более, недавно на совещании глава государства поставил задачу улучшать качество этих услуг, снижать затраты на их оказание", - отметил вице-премьер.
Владимир Кухарев напомнил, что раньше с 1 января тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышались на $5. "Но уже два года мы работаем по другой схеме. Теперь повышение тарифов осуществляется в два этапа, то есть с 1 января и с 1 июня. Но это повышение все равно остается в рамках $5, в зимний период повышение составляет $3,5, а в летний - $1,5", - пояснил заместитель премьер-министра.-0-