Кухарев: будет продолжена работа по снижению затрат на оказание ЖКУ и по улучшению их качества

1 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси продолжится работа по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг и по улучшению их качества. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила"

"Каждого человека интересует тема жилищно-коммунального хозяйства, ведь это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Мы изменили подходы и схему для снижения нагрузки на население по оплате за ЖКУ. Продолжим эту работу, чтобы тарифы не били больно по карманам потребителей. Тем более, недавно на совещании глава государства поставил задачу улучшать качество этих услуг, снижать затраты на их оказание", - отметил вице-премьер.

Владимир Кухарев напомнил, что раньше с 1 января тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышались на $5. "Но уже два года мы работаем по другой схеме. Теперь повышение тарифов осуществляется в два этапа, то есть с 1 января и с 1 июня. Но это повышение все равно остается в рамках $5, в зимний период повышение составляет $3,5, а в летний - $1,5", - пояснил заместитель премьер-министра.-0-

В Беларуси в условиях пандемии увеличился поток транзитных контейнерных перевозок Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев высказал мнение, что в такое непростое для всех время нужно искать альтернативные пути для стабилизации ситуации.

В Беларуси планируется обеспечивать многодетные семьи жильем в течение года В Беларуси ежегодно вводится порядка 4 млн кв.м жилья, и эти объемы в дальнейшем снижаться не будут. Примерно 1 млн кв.м из общего объема жилищного строительства возводится с господдержкой.

Реконструкцию трассы М7/E28 планируется начать в этом году "Также будет реконструирован пункт пропуска "Каменный Лог", его пропускная способность будет увеличена в два раза. Думаю, в 2021 году мы закончим эти работы", - отметил вице-премьер Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила".

В городе-спутнике Смолевичи строят 13 домов Также заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сообщил, что сейчас осуществляется реконструкция дороги Р53 до Смолевичей. "В начале следующего года мы завершим эти работы и продолжим реконструкцию дороги до Борисова", - добавил он.