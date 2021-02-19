Кухарев: молодежь нацелена на перспективу, надо уметь выстраивать с ней диалог

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог молодежного актива столицы с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым проходит сегодня в музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

В диалоге участвуют более 160 молодых людей - участников Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей, актива БРСМ.

Мэр Минска отметил, что встреча инициирована молодыми людьми. "Поступил сигнал от молодежи о том, что после Всебелорусского народного собрания у нее возникло очень много вопросов, - пояснил он. - Нам эта встреча нужна, чтобы понимать, как дальше выстраивать работу, в том числе в сфере молодежной политики".

Эта часть населения самая мобильная, креативная и нацеленная на перспективу, ведь за ними будущее, и им хочется участвовать в строительстве этого будущего. Молодежь интересуется всеми направлениями и сферами жизни государства.

"Все обсуждаемые вопросы получат дальнейшее развитие. Важно, что мы разговариваем, что это не монолог", - подчеркнул глава Минска.

Владимир Кухарев отметил символизм того, что встреча проходит в музее истории ВОВ, который напоминает о том, как важно, чтобы в стране был мир, а общество конструктивно развивалось.

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