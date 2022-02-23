Кухарев: мы должны сохранить память нашего народа в веках

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусов важно сохранить народную память в веках. Такое мнение во время церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы выразил журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя Мингорисполкома, не менее важным является единство старшего и молодого поколения Беларуси.

"Это святое место для каждого гражданина нашей страны, где вечный огонь является памятью о миллионах погибших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Хотелось бы, чтобы это никогда не повторилось. И сегодня все мы должны объединиться и сплотиться вокруг общей цели - защиты нашей Родины, стать достойными потомками наших отцов и дедов. Очень важно, что мы вместе и едины. Наша задача в том, чтобы сохранить процветание и независимость Республики Беларусь. Наши ветераны могут передать свой богатейший опыт и рассказать всю правду о той войне молодому поколению. Ведь сегодня мы становимся свидетелями попыток исказить историю и очернить все то, что было сделано нашими славными предками. Не менее важно для нашей страны участие молодежи в подобных мероприятиях. Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить память нашего народа в веках", - сказал Владимир Кухарев.

Церемония возложения цветов и венков была приурочена ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь.-0-