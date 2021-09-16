Кухарев о Дне народного единства: патриотизм каждого белоруса должен воспитываться на таких знаковых датах

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств "Мая зямля - зямля яднання", приуроченные ко Дню народного единства, проходят в Минском городском дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое главное сегодня - мы сохранили страну. И суверенитет - это один из главных признаков единства белорусского народа. Чувство патриотизма должно быть у каждого, только тогда страна развивается и может быть спокойна и уверена в своем будущем. Нас никто в мире не ждет. Это нужно понимать. И любить свою Родину. Она нас вырастила, она нас объединяет и дает право "людзьмi звацца", - сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Гостями мероприятия стали представители общественных объединений, ветеранских организаций, трудовых коллективов всех районов столицы, а также аппарат Мингорисполкома. Примечательно, что в зале собрались представители разных национальностей - люди, для которых небезразлична судьба Беларуси, все они - тоже часть нашего народа. И в какой бы сфере не трудился каждый житель Минска, он по-своему делает Беларусь сильной и независимой.

Особое внимание уделено чествованию ветеранов Великой Отечественной войны.

"Накануне праздника мы вспоминаем старшее поколение, тех, кто добивался для нас права быть независимым народом, который гордится своей культурой, традициями. В этот день мы вспоминаем ключевые события истории. Будем чествовать в том числе и наших ветеранов, которые отстояли страну в годы прошлой войны, обеспечили нам свободу и мир. Сегодня патриотизм каждого человека должен воспитываться на таких знаковых датах", - считает глава белорусской столицы.

На торжественном собрании он напомнил о символизме даты 17 сентября и отметил, что главной силой, обеспечившей воссоединение белорусов, стало идущее из глубины души белорусов стремление достойно жить в едином сильном государстве.-0-