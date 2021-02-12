Кухарев: поставленные главой государства перед Минском задачи будут выполнены

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что поставленные главой государства задачи для Минска на ближайшую пятилетку будут выполнены. Заявление мэра цитирует Telegram-канал "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

В первый день работы VI Всебелорусского народного собрания Президент затронул тему развития Минска. В частности, принято решение развивать города-спутники, совершенствовать транспортное сообщение между ними и столицей. Причем речь идет не только об автомобильных дорогах, но и о железнодорожном транспорте. Кроме того, в ближайшую пятилетку Минск полностью обеспечат водой из артезианских источников.

"Главой государства системно расставлены акценты по развитию страны на предстоящие пять лет. Они охватывают все сферы жизнедеятельности нашего государства. А Минск - его составная часть. Мы видим, что очень много предложений, отражающих различные направления, поступило от наших граждан. Их обсуждение даст мощный толчок для развития страны. Несомненно, столица будет в русле этих решений и поставленные перед городом задачи будут выполнены", - сказал Владимир Кухарев.-0-