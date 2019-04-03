Кухарев представил нового руководителя коллективу Минсельхозпрода

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев представил сегодня коллективу Министерства сельского хозяйства и продовольствия нового руководителя Анатолия Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

Министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси назначен Анатолий Хотько Анатолий Хотько родился в 1974 году в д. Буда-Гресская Слуцкого района Минской области. В 1996 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 2006-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Вице-премьер, характеризуя нового министра сельского хозяйства и продовольствия, отметил, что это человек, хорошо известный в отрасли, всю жизнь проработавший в сельском хозяйстве. Он начинал свой трудовой путь с должности простого специалиста и дошел до должности министра. "Анатолий Хотько компетентный, знает отрасль изнутри, знает проблемы, которые стоят перед ней, и, самое главное, он знает, как решать эти проблемы", - сказал Владимир Кухарев.

Вице-премьер подчеркнул, что главой государства поставлены четкие и понятные задачи перед сельскохозяйственной отраслью. "Все мы понимаем, что роль агропромышленного комплекса в нашей стране громадна. Это большой ресурс, это в первую очередь продовольственная безопасность страны, значительный экспортный потенциал, большое количество работающих в отрасли людей. Поэтому ей уделяется пристальное внимание", - отметил он.

Владимир Кухарев

Владимир Кухарев пожелал министру успехов на новом посту и поддержки со стороны работников министерства, всех регионов и организаций сельскохозяйственной отрасли.

Анатолий Хотько и Владимир Кухарев

В свою очередь Анатолий Хотько подчеркнул, что работа агропромышленного комплекса находится на постоянном контроле Президента Беларуси. Он нацелил всех присутствующих на эффективную работу, чтобы удержать ту планку, которая сейчас есть в сельском хозяйстве, и повысить ее. "Наша отрасль одна из самых интенсивных. Люди трудятся каждый день, идет постоянная работа, и я хочу, чтобы мы продолжили в таком же духе", - сказал Анатолий Хотько.-0-

Фото Максима Гучека