Кухарев рассказал, когда в Беларуси можно будет сократить срок отключения горячей воды

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев в эфире телеканала ОНТ рассказал, когда появится возможность сократить срок отключения горячей воды в межотопительный период, сообщает БЕЛТА.

По словам Владимира Кухарева, в республике в настоящее время срок отключения горячей воды не превышает 14 дней. "Его можно сокращать, и мы будем двигаться в этом направлении", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что ранее для прокладки тепловых сетей использовались металлические трубы, теперь - более долговечные ПИ-трубы, которые могут эксплуатироваться более 50 лет. "Когда мы в полном объеме перейдем на ПИ-трубы, появится возможность значительно сократить сроки отключения горячего водоснабжения", - добавил он.

Как ранее сообщал журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, в стране есть примеры того, что работы с учетом состояния сетей выполняются быстрее, соответственно, горячую воду возвращают в более сжатые сроки. Например, в Волковыске отключение горячего водоснабжения в среднем составляет 10 суток, в Новогрудке - 7 суток. В части города Слонима, где теплоснабжение осуществляется организациями ЖКХ, без горячей воды жители остаются всего на 3-4 дня.-0-