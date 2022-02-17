Кухарев: студентам небезразлично будущее страны

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентам небезразлично будущее Беларуси. Об этом после диалоговой площадки на базе Белорусского национального технического университета заявил журналистам председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выбор места для диалоговой площадки неслучаен. БНТУ - это один из ведущих технических университетов страны. Хотелось бы отметить, что сегодня технические специальности снова востребованы. Нам нужны специалисты самых разных направлений и отраслей нашей экономики. Важно, чтобы подготовка таких кадров соответствовала тем требованиям, которые нам выдвигает время. Радует, что наша промышленность не стоит на месте. Появляются новые востребованные специальности. И, конечно же, важно мнение студентов: что их волнует, интересует, какие у них есть проблемы и пожелания. Студенты - это креативная часть общества, у которой особый взгляд на многие стороны жизни. Мы стараемся проводить много диалоговых площадок в различных учебных заведениях нашей республики", - сказал Владимир Кухарев.

По его мнению, студенты заинтересованы в новом проекте Конституции Республики Беларусь. Они активно участвуют в его обсуждении и поднимают важные для государства вопросы.

"Учащиеся БНТУ обозначили ряд серьезных вопросов, которые важны для нас. Каждый из них мы тщательно анализируем и находим решение. Очень радует, что студентам небезразлично будущее страны. Студенты понимают, что от Конституции зависит развитие всего белорусского общества и их будущее. Учащиеся с активной гражданской позицией поднимают вопросы, которые важны не только для них, но и для других граждан нашей республики. Мы старались выстроить разговор таким образом, чтобы серьезно обсудить все проблемы и постараться найти пути их решения. Вопросы касались истории страны, ее развития, общественных отношений, туризма и будущего города Минска и всей Беларуси. Мы видим, что студенты действительно являются будущим нашей страны, потому что их волнует, каким путем она будет развиваться", - заключил председатель Мингорисполкома.-0-