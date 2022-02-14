Кухарев: у молодых людей есть видение, как должен жить и развиваться город

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша молодежь действительно думает о будущем. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев после встречи с участниками проекта "Минская смена" и студентами столичных вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня было много интересных предложений. Важно, что поступают не просто вопросы, а конкретные предложения по различным направлениям сферы деятельности города. И они для нас интересны. Мы видим, что сегодня действительно есть над чем работать. Молодые люди глубоко проработали свои предложения, они активно участвуют в рамках "Минской смены" со своими новыми, креативными подходами. С действительно свежими мыслями и идеями, которые должны быть все реализованы", - сказал Владимир Кухарев.

Кроме того, он отметил, что во время встречи у ребят не было второстепенных по значимости вопросов. "Все они касались города, и это говорит о том, что молодых людей волнует их будущее: каким будет наш город, как он будет развиваться. Самое главное, что у них есть свое видение, как он должен жить и развиваться. Поэтому мы с большим интересом сегодня выслушали их. Все вопросы глубоко проанализируем и в дальнейшем будем приглашать молодых людей, чтобы конкретно реализовать каждое предложение. В жизни города важна роль каждого", - подчеркнул председатель Мингорисполкома.

"Удивило, что молодые люди, несмотря на свой возраст, а здесь были и первокурсники, уже думают о своем будущем. Они задают вопросы, как будет вестись работа по трудоустройству, по их месту определения в жизни, и это нам еще раз подсказывает, что наша молодежь действительно думает о будущем. Важно, чтобы эта тенденция поддерживалась, потому что если мы будем поощрять, выслушивать, помогать реализовывать их идеи, это будет привлекать новых сторонников этих идей. Мы сможем совместно воплотить идеи, чтобы ребята понимали, что Беларусь - для них. И их будущее должно быть связано с нашей страной", - заключил Владимир Кухарев.-0-