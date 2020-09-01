Кухарев: в БНТУ созданы все условия для получения качественного технического образования

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете созданы все условия для получения качественного образования. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на торжественном мероприятии, приуроченном к Дню знаний и празднованию 100-летнего юбилея БНТУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Специальности, которые будут получать студенты в этом учебном заведении, были важны всегда. Недаром БНТУ в этом году празднует столетие. Будущее за техническими специальностями, которые обеспечивают развитие страны. В университете созданы прекрасные традиции, а это залог любого успеха. Здесь замечательный преподавательский состав, самое современное оборудование, созданы все условия для получения качественного образования", - сказал Владимир Кухарев.

Он подчеркнул, что каждому студенту за время учебы в вузе нужно получить знания, которые необходимы для дальнейшего профессионального развития. Вице-премьер пожелал учащимся успехов в новом учебном году.

Также студентов с Днем знаний поздравил ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик. "В этом году мы вместе будем праздновать столетие нашего вуза. За свою историю БНТУ активно развивался и стал ведущим образовательным и научным центром в нашей стране и мировом пространстве. По числу обучающихся и спектру специальностей мы являемся крупнейшим университетом Беларуси и обеспечиваем кадрами практически все сферы реального сектора экономики. Поэтому 100 лет нас по праву называют политехом, подчеркивая нашу практико-ориентированность", - сказал он.

По его словам, в стенах университета начал свое обучение будущий нобелевский лауреат Жорес Алферов, получили путевку в жизнь руководители правительства, министерств, а также крупнейших промышленных предприятий страны.

БНТУ - ведущее высшее инженерно-техническое учебное заведение, созданное в 1920 году. С момента своего основания университет подготовил и выпустил свыше 185 тыс. высококвалифицированных специалистов для Беларуси и свыше 7 тыс. - для 120 стран мира. Подготовка кадров в вузе осуществляется по более чем 130 специальностям.-0-