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06 мая 2020, 17:09

Кукушки, черные стрижи и береговые ласточки вернулись в Беларусь после зимовки

Стрижи в полете. Фото из архива
Стрижи в полете. Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кукушки, черные стрижи и береговые ласточки вернулись в Беларусь после зимовки, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Первыми кукушку увидели в Брестском и Кобринском районах. Всего в АПБ поступило уже 39 подобных сообщений: эти птицы вернулись во все области Беларуси. В Минской области 3 мая видели первых береговых ласточек. А черного стрижа заметили 5 мая в Пинском районе. Еще раньше в Беларусь вернулись белые аисты, деревенские ласточки и галстучники, в конце мая должны появиться золотистые щурки", - сказали в АПБ.

В Беларуси сейчас проводят акцию по наблюдению за птицами "Живая весна". Это международный проект, цель которого привлечь внимание детей и взрослых к охране мигрирующих птиц. В этом году кампания продлится до 1 июля. Вестниками "Живой весны" избраны семь птиц, которых достаточно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, кукушка, золотистая щурка, береговая ласточка и галстучник. Люди из разных стран Европы и Африки наблюдают за ними и составляют онлайн-карту путешествия птиц из теплых краев на родину.

АПБ приглашает всех желающих поучаствовать в акции. Заметив птицу одного из семи видов, можно рассказать об этом с помощью формы "Добавить наблюдение" на сайте кампании "Живая весна" или оставить сообщение в соцсетях Facebook и "ВКонтакте" на посвященных проекту страницах.-0-

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