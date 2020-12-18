Культура бортничества Беларуси и Польши внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Культура бортничества Беларуси и Польши" внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"17 декабря Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на 15-й сессии решил включить совместную номинацию Беларуси и Польши "Культура борничества" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО)", - рассказали в пресс-службе.

Бортничество - старинный лесной промысел, начальная форма культурного пчеловодства. Основано на разведении и содержании лесных пчел в искусственных дуплах.

В МИД подчеркнули, что включение в список - результат совместной работы национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, министерств культуры Беларуси и Польши, местных сообществ бортников, неправительственных организаций и экспертов двух стран.

С включением "Культуры бортничества Беларуси и Польши" Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО стал насчитывать четыре белорусских элемента. Ранее в него были включены праздничный рождественский обряд в деревне Семежево Минского района "Калядные цари", "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской" (Будславский фест) в деревне Будслав Мядельского района Минской области и обряд "Юрьевский хоровод" в деревне Погост Житковичского района Гомельской области.-0-