Культура имеет значение! Для формирования ценностного отношения к труду - комментарий

Культура есть набор ценностей и убеждений, сформировавшихся исторически и передаваемых из поколения в поколение. О влиянии доминирующих в обществе ценностей на экономическое развитие, успех в реализации планов отраслевой модернизации, а также об отношении белорусов к труду и богатству рассуждает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

В белорусской культурной среде формируется самое уважительное отношение к труду. Трудолюбие рассматривается как один из главных параметров оценки личности человека. И это нужно расценивать как весьма позитивное явление, поскольку трудовой потенциал общества - основа для формирования человеческого или социального капитала, главного производственного ресурса в XXI веке.

Учитывая значимость труда для развития, мы должны быть очень внимательны к этому вопросу и периодически задумываться, какие тенденции мы видим, появляются ли у нас лакуны в этой области?

Интересная картина возникает, когда мы обращаем более пристальное внимание на данные социологических исследований, проведенных в Беларуси различными институтами и лабораториями. Они показывают, что для большинства наших граждан главный мотив работы - желание получать высокую заработную плату и быть материально независимым. Многие люди отмечают, что они работают из-за необходимости содержать семью. При этом около 60% граждан считают работу долгом перед обществом.

Существенное число граждан (30%) хотели бы иметь интересную или престижную работу. Но при уточнении параметров трудовой деятельности почти в два раза больше людей отдают предпочтение гарантированному трудоустройству, работе с удобным графиком, приятному для общения коллективу и большому отпуску.

В другом исследовании около 50% опрошенных не согласились с утверждением, что работа должна быть на первом месте, даже если это происходит в ущерб личному времени.

А вот процент людей, готовых брать на себя ответственность, у нас еще ниже - не более 20%.

Складывается впечатление, что большинство белорусов рассматривает работу как источник дохода, недовольно уровнем оплаты труда, но главным считает комфорт, а не самореализацию и возможности для развития.

Нужно ли рассматривать эти данные как проявление пока незаметной проблемы, которая может стать препятствием на пути развития информационной экономики, креативных отраслей или даже отдельных проектов, где для успешной деятельности требуется творческий подход, устойчивость к стрессу, способность решать проблемы при дефиците времени? Проблема ли это? И если да, то какой ее масштаб?

Очевидно, что эти подходы вряд ли касаются рутинного или шаблонного труда, заключающегося в выполнении стандартизированных функций. В этих сферах отношение к работе как долгу вне всякого сомнения дает лучшие результаты.

Меня больше интересует вопрос, как нужно формировать трудовую этику управленцев, инженерных и научных кадров всех уровней, чтобы добиваться максимальной эффективности в использовании нашего социального капитала в сфере развития.

В этом контексте мне вспоминается одна история. Когда-то давно, во время моей работы в посольстве Беларуси в Нидерландах, у меня зашел разговор с одним успешным предпринимателем из Амстердама. Я задал ему вопрос: "Являются ли деньги главным мотивом его действий?" Он сказал, что для него как для человека, который сам строит собственную судьбу и несет ответственность за будущее своих детей, деньги имеют значение, и очень большое. Но при этом он убежден, что деньги не могут быть доминирующей ценностью ни в одном деле. Поясняя мысль, он предложил представить игру в футбол. Счет на табло отражает успех или количество заработанных денег. Но чтобы счет увеличивался, человек должен с полной отдачей сил играть, то есть самоотверженно и творчески делать свое дело, а не смотреть на табло. Трудовая жизнь - это процесс, состоящий из потерь и приобретений, риска и разочарований, подъемов и падений, которые могут потом дать результат. Обязательно нужно быть готовым к сложным испытаниям, видеть перспективу, и тогда конечный результат вероятнее всего превзойдет ожидания. Еще раз подчеркну: мой собеседник не говорил, что деньги не имеют значения. Но он имел в виду, что если желание материальной выгоды слишком доминирует над другими элементами, нужными для успеха - самовыражением и выдержкой, - и это происходит на фоне стремления к комфорту, то окончательный результат будет существенно ниже. Не зря говорят, что развитие человека происходит тогда, когда он выходит из зоны комфорта.

Впоследствии я нашел подтверждение этой мысли в трудах И.Адизеса, одного из мировых экспертов по эффективности компаний. Он утверждал, что успех предприятия в долгосрочной перспективе обеспечивается кропотливой и напряженной работой над конкурентными преимуществами, а прибыль становится следствием успешной работы в этом направлении. Хотя справедливости ради нужно подчеркнуть, что прибыль - главный измеритель успеха предприятия в конечном итоге!

Конечно, имеющиеся данные социологических исследований не дают мне права делать окончательные заключения. Но, как представляется, в управленческой и интеллектуальной сфере мало делать акцент на отношении к труду как к долгу, нужно также формировать у людей стремление к развитию и творчеству как составной части любой деятельности. Человек должен понимать, что его способность к работе под давлением, в условиях неопределенности, соревнования с конкурентами и есть залог высокой оплаты труда. А в дополнение к этому необходимо выстраивать трудовую этику, в рамках которой человек будет готов брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения.

Я не имею в виду, что нам нужно привить всем людям такой подход. Но число людей, работающих в этой парадигме, должно быть существенно увеличено - хотя бы до 30-40% от общего числа работников. В противном случае мы рискуем оказаться в ситуации, когда требования к трудовым ресурсам станут расходиться с предложением на рынке труда. Это может стать серьезным барьером для развития новых отраслей в рамках будущих технологических укладов.

Обеспечить выполнение этой задачи можно долгим путем - через внесение соответствующих изменений в учебные программы средней и высшей школы, а также быстрым - через дифференциацию оплаты труда людей, которые берут на себя ответственность и могут генерировать нестандартные и эффективные решения там, где это необходимо.

Но быстрый подход настойчиво требует изменения модели управления экономикой. Этот путь влечет за собой делегирование этим людям права принимать решения в своей сфере деятельности самостоятельно, без вмешательства извне и получать в виде вознаграждения часть полученной от этих решений выгоды. При этом я не имею в виду только высших управленцев на предприятиях или в отраслях. Речь также идет о специалистах, играющих ключевые роли на всех уровнях производственной или управленческой цепочки, включая маркетинг, банковское дело, логистику, другими словами, везде, где благодаря творческим или нестандартным решениям можно получить измеряемую материальную выгоду, имеющую прямое отношение к деятельности конкретного специалиста.

Надо признать, что использовать такой подход можно далеко не везде. Именно поэтому обозначить требования к параметрам и правилам функционирования подобной системы значительно легче, чем воплотить ее в жизнь. Но необходимость движения в этом направлении, как мне представляется, уже назрела.

Другой интересный вопрос, оказывающий серьезное и зачастую невидимое воздействие на экономическое развитие, - доминирующее в обществе отношение к богатству.

Приведу интересный исторический факт. В 1962 году в Риме прошел Второй Ватиканский собор, на который съехались все иерархи католической церкви. Собор был созван "для обновления Церкви и ее разумной реорганизации, чтобы Церковь могла продемонстрировать свое понимание развития мира и подключилась к этому процессу". В итоге было принято много решений.

Но экономистов особенно заинтересовали решения, посвященные ценностям экономического поведения людей. В одном из своих решений собор постановил, что нищета более не может рассматриваться как святость, богатство не может считаться грехом, а труд является благом, а не проклятием.

Интересно, не правда ли? Почему столь высокое собрание католической церкви озаботилось этими ценностями?

Объяснение кроется в темпах послевоенных восстановлений. При реализации плана Маршалла эксперты столкнулись с ситуацией, когда применяемые инструменты экономического стимулирования давали очень хороший результат в странах Северной Европы, преимущественно протестантских или секулярных, а в странах Южной Европы динамика восстановления не вызывала нужного эффекта и грозила возникновением новых серьезных водоразделов и системных проблем. С учетом обостряющейся холодной войны против СССР этот сценарий сочли неприемлемым и попытались разобраться в причинах. Одним из результатов стало это изящное дополнение в систему ценностей католической церкви. Когда тезисы стали тиражироваться с церковных кафедр, эти страны пусть не сразу, но сумели ускорить процессы экономического восстановления и развития. Во многом экономическая проблема была решена через воздействие на культуру, и далее на этой основе - через укрепление экономических институтов.

Отношение к богатству формируется у человека буквально с первых лет жизни. В этом контексте интересно вспомнить белорусские сказки. К положительным персонажам относятся главные герои - крестьянин, кузнец, которые, как правило, живут в бедности. В сказках есть два главных отрицательных персонажа. Один персонаж - это черт. При этом народное творчество рисует его бестолковым, который хоть и вредит всем, но не очень успешно. Главное олицетворение зла и враждебности в белорусских сказках - богатый пан, который представлен как абсолютное зло, без чести и совести. Таким образом с детства закладывается отрицательное или, как минимум, подозрительное отношение к богатству и процветанию.

Разумеется, такое влияние не является абсолютным. Это связано с процессом формирования и изменения ценностей. Человек, усвоив определенные ценностные и поведенческие установки в детстве, на более поздних этапах взросления или сознательной жизни неоднократно обновляет полученную в детстве информацию через личный опыт, поведенческие эксперименты и опыт общения с другими людьми. Если обратная связь дает иные представления о новой реальности, в сознании человека происходит постепенное обновление ценностей.

Крайне интересно, какую картину мы имеем в итоге в нашем обществе? Данные социологических исследований показывают, что в экономическом сознании населения преобладает позитивное восприятие частной собственности (более 70%). Абсолютное большинство граждан (80%) положительно относится к малому и среднему бизнесу.

Но также можно предположить, что это позитивное отношение связано с получением выгоды от новых, возможно, более качественных или более дешевых услуг, которые частные предприятия могут предложить потребителям. Кроме этого, существует общее представление, что в частном бизнесе зарплаты выше, и многие люди связывают надежду на хорошие перспективы своих детей с работой на частных предприятиях даже в качестве наемных работников.

Несколько иная картина проявляется, когда начинаешь обращать внимание на уровни благосостояния. Особенно эти изменения заметны, когда люди начинают выражать отношение к богатству.

Не менее 48% белорусов заявляют о необходимости равенства доходов. Сторонников рыночной дифференциации уже несколько больше - около 51%, но эти результаты выглядят равными.

Более половины населения считает, что для получения богатства нужны личные связи, деловая хватка и богатые родители. При этом деловая хватка оценивается либо нейтрально, либо как несколько негативная характеристика, говорящая о корысти и стяжательстве.

И если трудолюбие упоминается как важный фактор (49%), то образование недотягивает и до 30%, его даже несколько опережает везение.

Вне всякого сомнения, что как минимум половина граждан страны полагает, что приобретение богатства всегда связано с определенными махинациями, способностью воспользоваться связями или благоприятной ситуацией, возможно, чужими проблемами. Иными словами, богатство представляется хоть и соблазнительным, но чем-то сомнительным и не связанным с честным трудом.

Примечательно, что у этой группы людей богатство никак не ассоциируется с работой. Это уже тревожный звонок!

Нужно отметить, что за последние десятилетия у нас появилась значительная прослойка людей - почти половина населения, которая связывает богатство преимущественно с такими понятиями, как трудолюбие, ум, образование, предприимчивость и порядочность.

Рискну предположить, что к этим людям в основном относятся жители крупных городов, занятые в сфере услуг или на частных предприятиях, представляющие молодое поколение. Таким образом, и в отношении к богатству проявляется ценностное деление общества на две группы как отражение нарастающих социальных диспропорций, ведущих к напряжению в обществе.

Это важный сигнал, который требует переоценки проводимой государственной политики. Сложность трансформаций тут заключается в необходимости действовать сразу по многим направлениям. Нужно осуществить изменения в системе управления экономикой, скорректировать стратегии развития крупных промышленных гигантов в направлении выработки равноправных принципов кластерного взаимодействия с малыми предприятиями. Серьезное внимание должно уделяться реформе оплаты труда в увязке с реальными результатами деятельности. Особые усилия нужны для формирования равного отношения к государственной и частной формам собственности. Необходим крайне внимательный подход к деятельности правоохранительных органов, обеспечивающих соблюдение законности, в отношении предпринимателей и частных предприятий.

Убежден, что перечень необходимых мероприятий можно продолжить. Содержание этой работы должно стать одним из приоритетных направлений исследований в ближайшее время.

Осуществлять все эти изменения нужно при поддержке информационной кампании, направленной на формирование прочной смысловой связи между работой и богатством.-0-