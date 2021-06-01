Культурно-образовательный форум "Дети Содружества" пройдет 20-29 июня в Санкт-Петербурге

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный культурно-образовательный форум государств - участников СНГ "Дети Содружества" пройдет с 20 по 29 июня в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в МПА СНГ.

В форуме планируют принять участие делегации из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, России и Таджикистана. Для них запланированы культурные, просветительские и спортивные мероприятия. Основные события пройдут на базе детского оздоровительного комплекса "Буревестник". Кроме того, участники форума посетят значимые исторические объекты и образовательные учреждения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и, конечно же, увидят все великолепие праздника выпускников Санкт-Петербурга "Алые паруса".

Главным направлением работы форума в этом году, объявленном в СНГ Годом архитектуры и градостроительства, станет проектная деятельность делегаций на темы "Наш объект ЮНЕСКО" и "Модель ЮНЕСКО". Делегации представят объекты культурного наследия своих стран, требующие внимания со стороны ЮНЕСКО, и подготовят проект создания детской организации ЮНЕСКО в рамках Содружества.

Мероприятие организовано Межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств и администрации Санкт-Петербурга.

Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" возник по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которая была поддержана Межпарламентской ассамблеей. Первый форум состоялся в 2013 году в Чолпон-Ате в пансионате на берегу озера Иссык-Куль. За время существования проекта в форуме приняли участие более 600 школьников из девяти государств - участников СНГ: Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Основная цель мероприятия - создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества, формирование кадрового резерва Содружества.-0-