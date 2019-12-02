Культурно-образовательный центр Беларуси создан в Китае

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет белорусского языка и культуры имени Янки Купалы открыли в Подготовительном центре БГУ в китайском городе Санья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского вуза.

"Эта аудитория станет культурно-образовательным центром популяризации белорусской истории, литературы, национальных традиций, особенностей, достопримечательностей среди китайских граждан. Это позволит слушателям лучше узнать самобытность, жизненный уклад и национальный колорит белорусов, поработать с оригинальными материалами по лингвистике, истории, искусству и страноведению Беларуси. Планируется, что здесь будут организовываться образовательно-культурные мероприятия профильной тематики", - рассказали в пресс-службе.

Торжественная церемония открытия прошла при участии делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем, а также директора Подготовительного центра БГУ Чжан Лэя, слушателей и преподавателей. Андрей Король во время визита в КНР также провел переговоры с руководством центра о расширении сотрудничества в области совместной подготовки специалистов. Планируется, что в ближайшее время БГУ разработает программы повышения квалификации для работников системы образования, которые пройдут обучение на базе центра. Кроме того, достигнуты договоренности об увеличении китайских слушателей до 500 человек для подготовки их к поступлению в БГУ.

Подготовительный центр БГУ в городе Санья создан в 2018 году с целью языковой подготовки китайских абитуриентов, планирующих поступать в БГУ. Сегодня здесь обучаются около 140 слушателей по учебным программам белорусского вуза. Отбор происходит на конкурсной основе с участием представителей 17 школ, трех университетов 12 провинций Китая. Центр через образовательную деятельность активно содействует распространению информации о Беларуси в Китае. Одним из значимых направлений его работы является социокультурная адаптация иностранных граждан в период их обучения в Беларуси.

Вся инфраструктура центра построена на белорусских реалиях. Учебные кабинеты имеют названия станций метро Минска, стены украшены фотографиями, коллажами и картинами, изображающими белорусских просветителей, знаменитые туристические места и регионы. Китайским слушателям предоставлен фонд фильмов, презентаций, произведений белорусских писателей, периодики, который будет регулярно пополняться при поддержке БГУ.-0-