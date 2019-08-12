Культурные бренды Беларуси будут создавать с помощью молодежного проекта "Капитал места"

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" инициирует новый культурно-экономический проект "Капитал места", который планируется организовать в регионах Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая центром информационных и социальных технологий ЦК ОО "БРСМ" Наталья Столпинская.

"Исторические вехи нашей страны, многие культурные памятники, расположенные на территории Беларуси, представляют собой общее наследие для разных народов и государств на современной карте мира. Особенностью проекта "Капитал места" является проведение мероприятий, адресованных не только населению региона и туристам, что характерно для традиционных праздников города и фестивалей, но и ориентированных на привлечение инвестиционного капитала из стран, с которыми у нас есть общие исторические страницы. Историко-культурная составляющая проекта будет таким образом содействовать развитию и использованию коммерческого потенциала конкретного региона", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, одним из регионов, который имеет очевидную привлекательность с точки зрения создания новых брендов, является Ивацевичский район Брестской области. "Именно здесь мы дадим старт проекту. В частности, 23 августа в Ивацевичах и районе запланировано проведение нескольких мероприятий. К примеру, состоится коворкинг "Капитал места", который представляет собой презентацию молодежных проектов, в том числе участников конкурса "100 идей для Беларуси". Будет организована работа площадки "Арт-локация" с участием художников, литературный фестиваль "Нить", музыкальный этно-фестиваль, "Арт.Перформанс", - отметила заведующая центром.

Наталья Столпинская подчеркнула, что реализация проекта предполагает взаимодействие с посольствами, а также государственными органами, общественными организациями, предприятиями не только Беларуси, но и тех стран, с которыми республика имеет общее историческое и культурное прошлое, активно сотрудничает в настоящем.-0-