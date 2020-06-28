Кунцевич: белорусские студотряды - признанный молодежный бренд

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 28 июня 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:18 В Буда-Кошелевском районе спасатели вытащили щенка из канализационной трубы Происшествия
14:01 Равные возможности в образовании и развитии - одно из важнейших достижений суверенной Беларуси Общество
14:00 Более 10 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире
13:55 В Гомельском районе пенсионер упал в люк и погиб Происшествия
13:44 СК рассказал подробности аварии с двумя погибшими в Барановичском районе Происшествия
13:29 Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений Общество
13:17 Грозы и до +30°С ожидается в Беларуси 29 июня Общество
13:04 Подвоз питьевой воды будет организован в районы Минска в течение еще нескольких дней Регионы
12:56 СК расследует причины гибели рабочих в кабельном колодце на пр.Дзержинского в Минске Происшествия
12:34 БРСМ дал старт третьему трудовому семестру - 2020 Общество
12:27 Кунцевич: белорусские студотряды - признанный молодежный бренд Общество
12:04 Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь Регионы
11:04 Расписание движения общественного транспорта в Минске изменится 3-5 июля Регионы
10:46 Аллея Дружбы в честь 75-летия Победы появится в Минске Регионы
10:00 В Калифорнии при стрельбе погибли два человека В мире
09:53 Любая агрессия уступает дипломатии, опирающейся на гарантированную справедливость Общество
09:33 "Минскводоканал" обновил список адресов, по которым организован подвоз питьевой воды Регионы
09:27 В Польше начались выборы президента В мире
09:00 Лукашенко - молодежи: будьте успешны и счастливы на своей родной земле Президент
00:58 Наследники Артура Конан Дойла считают, что их авторские права нарушены и будут отстаивать их в суде В мире
00:25 Вторая волна пандемии коронавируса может вызвать повторное закрытие границ В мире
27.06.20
27.06.20 23:50 В Сербии COVID-19 заразились министр обороны и спикер парламента В мире
27.06.20 23:17 Сутки с коронавирусом на планете: более 179 тыс. случаев заражения и 6 866 смертей В мире
27.06.20 22:43 Футболисты минского "Динамо" обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси Спорт
27.06.20 22:27 Студент из Астрахани установил мировой рекорд Калейдоскоп
27.06.20 21:56 Два человека погибли в результате ДТП в Барановичском районе Происшествия
27.06.20 21:19 Лукашенко рассказал, как решали проблему с водой в Минске Президент
27.06.20 21:05 На Аляске нашли вещи и тела пассажиров, погибших в 1952 году В мире
27.06.20 20:24 "Неман" одержал шестую победу подряд в чемпионате Беларуси, одолев брестчан Спорт
27.06.20 19:50 Авария в Минске - пострадал мотоциклист Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
28 июня 2020, 12:27

Кунцевич: белорусские студотряды - признанный молодежный бренд

Андрей Кунцевич
Андрей Кунцевич

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенческие отряды - признанный молодежный бренд, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Сегодня он принял участие в официальном открытии третьего трудового семестра - 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, которое состоялось на площади Государственного флага Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению Президента в этом году количество рабочих мест для бойцов студенческих отрядов заметно увеличено. Только этим летом более 30 тыс. бойцов студотрядов будут работать на 1,2 тыс. объектов по всей стране. Направления самые разные: от сельскохозяйственных и педагогических до сервисных и строительных. Кроме того, БРСМ продолжает реализацию ряда волонтерских проектов, в которых планируется задействовать еще порядка 40 тыс. человек. И за каждым этим проектом - реальные дела, которые позволяют считать белорусские студотряды признанным студенческим молодежным брендом. Брендом, который подтверждает вчерашние слова главы государства о том, что у нас есть настоящая молодежь - красивая, умная, понимающая, что происходит сегодня, нацеленная и устремленная в будущее", - сказал Андрей Кунцевич.

По его словам, старт третьего трудового семестра - 2020 проходит в особое для государства время. "Время, когда по-настоящему ценны не громкие слова и лозунги, а реальные дела и поступки. Полагаю, что молодые люди, которые сегодня собрались на площади Государственного флага, готовы не на словах, а на деле быть вместе со своей страной, - отметил замглавы Администрации Президента. В моем понимании, быть вместе со страной - значит стремиться к созиданию, а не к разрушению. Ценить опыт предыдущих поколений, видеть перспективу и не бояться решать самые амбициозные задачи. Именно такие принципы заложены в основе студотрядовского движения".

Трудовые путевки в торжественной обстановке сегодня получили представители студотрядовского движения из разных регионов страны, в том числе сводные отряды трудовых проектов этого года: "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" (Островец, Белорусская АЭС) и "Атлант-2020", которые уже завтра приступят к работе. Кроме того, во время церемонии прошел парад студотрядовских флагов и состоялась премьера новой песни движения "Гимн БСО" в исполнении студенческого строительного отряда "Эврика" имени Героя Советского Союза Виктора Ивановича Еронько Полоцкого государственного университета.

Молодежный праздник продолжится на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", где состоится трудовая акция "Працуем раЗАм!". Бойцы студотрядов высадят в честь 75-летия Победы 75 хвойных деревьев, покрасят детскую площадку, благоустроят дорожки и окопы, помогут очистить поверхность техники от старой краски. Завершат день студотрядовский квест и экскурсия по "Линии Сталина". Приз для победителей квеста - катание на бронетехнике.-0-

Фото Максима Гучека

БРСМ дал старт третьему трудовому семестру - 2020БРСМ дал старт третьему трудовому семестру - 2020
Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов - одно из приоритетных направлений БРСМ. В этом году запланирована работа 192 строительных, 509 сельскохозяйственных, 104 педагогических, 174 экологических, 413 сервисных, 27 медицинских и 147 производственных отрядов.

Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколенийКарпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений
В Беларуси студотрядовское движение поддерживается на государственном уровне с 2005 года. Это позволило значительно расширить возможности для молодежи, желающей заработать и получить колоссальный опыт студотрядовского братства.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
молодежь студенты
Новости рубрики Общество
Фото из архива Равные возможности в образовании и развитии - одно из важнейших достижений суверенной Беларуси
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений
Фото из архива Грозы и до +30°С ожидается в Беларуси 29 июня
Фото из архива БРСМ дал старт третьему трудовому семестру - 2020
Фото из архива Любая агрессия уступает дипломатии, опирающейся на гарантированную справедливость
Фото globallookpress.com Минприроды рассказало, как обезопасить себя от укуса гадюки
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: суверенитет - это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нам оставаться белорусами
В Беларуси выздоровели и выписаны 44 126 пациентов с COVID-19
Кунцевич: белорусские студотряды - признанный молодежный бренд
Санавиация, КТ и резидентура - Караник обсудил с выпускниками медвуза развитие отрасли
Топ-новости
Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников. Что Президент сказал молодежи
Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь
"Минскводоканал" обновил список адресов, по которым организован подвоз питьевой воды
Любая агрессия уступает дипломатии, опирающейся на гарантированную справедливость
Аллея Дружбы в честь 75-летия Победы появится в Минске
Равные возможности в образовании и развитии - одно из важнейших достижений суверенной Беларуси
Надбавки за работу с инфекциями положены и врачам-интернам - Караник
Выпускниками Военной академии стали более 400 офицеров
Расписание движения общественного транспорта в Минске изменится 3-5 июля
ФОТОФАКТ: Около тысячи военнослужащих внутренних войск МВД приняли присягу
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси
Александра Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису
Сообщить о росте цен в Беларуси теперь можно онлайн
Первый укос трав проведен в Беларуси почти на 90% площадей
ФОТОФАКТ: Аслан Карацев выиграл чемпионат Беларуси по теннису
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.