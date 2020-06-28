Кунцевич: белорусские студотряды - признанный молодежный бренд

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенческие отряды - признанный молодежный бренд, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Сегодня он принял участие в официальном открытии третьего трудового семестра - 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, которое состоялось на площади Государственного флага Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению Президента в этом году количество рабочих мест для бойцов студенческих отрядов заметно увеличено. Только этим летом более 30 тыс. бойцов студотрядов будут работать на 1,2 тыс. объектов по всей стране. Направления самые разные: от сельскохозяйственных и педагогических до сервисных и строительных. Кроме того, БРСМ продолжает реализацию ряда волонтерских проектов, в которых планируется задействовать еще порядка 40 тыс. человек. И за каждым этим проектом - реальные дела, которые позволяют считать белорусские студотряды признанным студенческим молодежным брендом. Брендом, который подтверждает вчерашние слова главы государства о том, что у нас есть настоящая молодежь - красивая, умная, понимающая, что происходит сегодня, нацеленная и устремленная в будущее", - сказал Андрей Кунцевич.

По его словам, старт третьего трудового семестра - 2020 проходит в особое для государства время. "Время, когда по-настоящему ценны не громкие слова и лозунги, а реальные дела и поступки. Полагаю, что молодые люди, которые сегодня собрались на площади Государственного флага, готовы не на словах, а на деле быть вместе со своей страной, - отметил замглавы Администрации Президента. В моем понимании, быть вместе со страной - значит стремиться к созиданию, а не к разрушению. Ценить опыт предыдущих поколений, видеть перспективу и не бояться решать самые амбициозные задачи. Именно такие принципы заложены в основе студотрядовского движения".

Трудовые путевки в торжественной обстановке сегодня получили представители студотрядовского движения из разных регионов страны, в том числе сводные отряды трудовых проектов этого года: "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" (Островец, Белорусская АЭС) и "Атлант-2020", которые уже завтра приступят к работе. Кроме того, во время церемонии прошел парад студотрядовских флагов и состоялась премьера новой песни движения "Гимн БСО" в исполнении студенческого строительного отряда "Эврика" имени Героя Советского Союза Виктора Ивановича Еронько Полоцкого государственного университета.

Молодежный праздник продолжится на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", где состоится трудовая акция "Працуем раЗАм!". Бойцы студотрядов высадят в честь 75-летия Победы 75 хвойных деревьев, покрасят детскую площадку, благоустроят дорожки и окопы, помогут очистить поверхность техники от старой краски. Завершат день студотрядовский квест и экскурсия по "Линии Сталина". Приз для победителей квеста - катание на бронетехнике.-0-

Фото Максима Гучека

БРСМ дал старт третьему трудовому семестру - 2020 Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов - одно из приоритетных направлений БРСМ. В этом году запланирована работа 192 строительных, 509 сельскохозяйственных, 104 педагогических, 174 экологических, 413 сервисных, 27 медицинских и 147 производственных отрядов.

Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений В Беларуси студотрядовское движение поддерживается на государственном уровне с 2005 года. Это позволило значительно расширить возможности для молодежи, желающей заработать и получить колоссальный опыт студотрядовского братства.